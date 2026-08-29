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کارشناس هواشناسی قزوین از افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال بارش پراکنده در استان تا دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: از بعدازظهر امروز شنبه تا روز دوشنبه، امواج متناوب جوی از منطقه عبور میکنند که افزایش ابر، وزش بادهای لحظهای شدید و احتمال خیزش گردوخاک محلی را به همراه دارد.
وی افزود: در ارتفاعات استان نیز برای بعدازظهر یکشنبه و دوشنبه، بارشهای پراکنده و خفیف پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان گفت: از سهشنبه، وضعیت جوی استان بهتدریج پایدار خواهد شد؛ هرچند در امتداد شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا، وزش باد نسبتاً شدید ادامه دارد.
بهروزی اضافه کرد: از نظر دمایی، تا دوشنبه تغییر محسوسی نداریم و در نیمه دوم هفته، هوا خنکتر میشود.