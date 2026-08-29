استاندار گفت: گیلان با برخورداری از پزشکان توانمند، ظرفیت بالای تولید دارو و دسترسی‌های مناسب هوایی و زمینی، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.

گیلان به تدریج به قطب گردشگری سلامت کشور تبدیل می‌شود

گیلان به تدریج به قطب گردشگری سلامت کشور تبدیل می‌شود

همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان همایش روز پزشک در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در همایش روز پزشک که از سوی انجمن پزشکان استان در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تبریک روز پزشک و گرامیداشت یاد و نام دانشمندان بزرگ ایرانی همچون ابوعلی سینا، گفت: جامعه به خدمات مختلفی نیاز دارد و هر شغلی در جایگاه خود اهمیت دارد، اما حوزه سلامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که در زمان بیماری و بحران، سلامت انسان مهم‌ترین دغدغه خانواده‌هاست.

وی با قدردانی از جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افزود: پزشکان، پرستاران و همه کادر درمان در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و تلاش‌های آن‌ها در حفظ سلامت جامعه شایسته تقدیر است.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ایران، گفت: بیش از هزار سال پیش، ابوعلی سینا به عنوان طبیبی برجسته در سطح جهان شناخته شده بود و کتاب «قانون» وی قرن‌ها مورد توجه جامعه پزشکی قرار داشت؛ در همان دوره نیز فردوسی با سرودن شاهنامه نقش مهمی در حفظ زبان و فرهنگ ایرانی ایفا کرد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، افزود: ایران از گذشته تاکنون از ظرفیت‌های علمی و انسانی ارزشمندی برخوردار بوده است و امروز نیز باید از این سرمایه بزرگ برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پزشکی گیلان، گفت: استان گیلان از نظر تعداد پزشکان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد، اما در زمینه امکانات سخت‌افزاری و تعداد تخت‌های بیمارستانی همچنان با کمبود‌هایی مواجه است و باید برای جبران این فاصله برنامه ریزی شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت استان در حوزه تولید دارو گفت: گیلان یکی از قطب‌های تولید دارو در کشور است و شرکت‌های دارویی فعال در استان در زمینه تولید دارو‌های تزریقی و جامدات فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از تولیدات دارویی کشور در گیلان انجام می‌شود.

هادی حق شناس افزود: توسعه خطوط تولید دارو‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان و دیابت در استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای گیلان در این حوزه است و می‌توان از این ظرفیت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، برای توسعه صادرات نیز بهره گرفت.

وی گردشگری سلامت را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم گیلان دانست و گفت: با توجه به دسترسی‌های هوایی، ظرفیت‌های پزشکی و هزینه مناسب خدمات درمانی، گیلان می‌تواند در زمینه جذب گردشگران سلامت از کشور‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

در پایان این همایش، استاندار از ۲۷ پزشک نمونه و ۱۲ پزشک پیشکسوت گیلان به پاس خدمات و تلاش‌های ارزنده آن‌ها در عرصه سلامت و درمان تجلیل و قدردانی کرد.