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استاندار گفت: گیلان با برخورداری از پزشکان توانمند، ظرفیت بالای تولید دارو و دسترسیهای مناسب هوایی و زمینی، میتواند به یکی از قطبهای گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در همایش روز پزشک که از سوی انجمن پزشکان استان در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تبریک روز پزشک و گرامیداشت یاد و نام دانشمندان بزرگ ایرانی همچون ابوعلی سینا، گفت: جامعه به خدمات مختلفی نیاز دارد و هر شغلی در جایگاه خود اهمیت دارد، اما حوزه سلامت از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ چرا که در زمان بیماری و بحران، سلامت انسان مهمترین دغدغه خانوادههاست.
وی با قدردانی از جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افزود: پزشکان، پرستاران و همه کادر درمان در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و تلاشهای آنها در حفظ سلامت جامعه شایسته تقدیر است.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی ایران، گفت: بیش از هزار سال پیش، ابوعلی سینا به عنوان طبیبی برجسته در سطح جهان شناخته شده بود و کتاب «قانون» وی قرنها مورد توجه جامعه پزشکی قرار داشت؛ در همان دوره نیز فردوسی با سرودن شاهنامه نقش مهمی در حفظ زبان و فرهنگ ایرانی ایفا کرد.
هادی حقشناس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، افزود: ایران از گذشته تاکنون از ظرفیتهای علمی و انسانی ارزشمندی برخوردار بوده است و امروز نیز باید از این سرمایه بزرگ برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای پزشکی گیلان، گفت: استان گیلان از نظر تعداد پزشکان در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد، اما در زمینه امکانات سختافزاری و تعداد تختهای بیمارستانی همچنان با کمبودهایی مواجه است و باید برای جبران این فاصله برنامه ریزی شود.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت استان در حوزه تولید دارو گفت: گیلان یکی از قطبهای تولید دارو در کشور است و شرکتهای دارویی فعال در استان در زمینه تولید داروهای تزریقی و جامدات فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از تولیدات دارویی کشور در گیلان انجام میشود.
هادی حق شناس افزود: توسعه خطوط تولید داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان و دیابت در استان، نشاندهنده ظرفیت بالای گیلان در این حوزه است و میتوان از این ظرفیت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، برای توسعه صادرات نیز بهره گرفت.
وی گردشگری سلامت را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم گیلان دانست و گفت: با توجه به دسترسیهای هوایی، ظرفیتهای پزشکی و هزینه مناسب خدمات درمانی، گیلان میتواند در زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای مختلف نقشآفرینی کند.
در پایان این همایش، استاندار از ۲۷ پزشک نمونه و ۱۲ پزشک پیشکسوت گیلان به پاس خدمات و تلاشهای ارزنده آنها در عرصه سلامت و درمان تجلیل و قدردانی کرد.