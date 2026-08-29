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مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان گفت:عملیات انهدام کنترل شده مهمات عملنکرده از ساعت ۱۰ تا ۱۴ امروز هفتم شهریور درشهرستان چگنی انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان اعلام کرد:عملیات انهدام کنترل شده ی مهمات عمل نکرده در محدوده ی شهرستان چگنی از ساعت ۱۰ تا ۱۴ امروز شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
پلیس لرستان اعلام کرد:این عملیات بخشی از اقدامات معمول در پاکسازی مناطق از مهمات و مواد منفجره بهجامانده است.
پلیس لرستان از ساکنان مناطق اطراف شهرستان چگنی خواست ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده ی انجام عملیات خودداری کرده و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند
همچنين شدن صدای انفجار در بازه ی زمانی اعلام شده، مربوط به این عملیات کنترلشده بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.