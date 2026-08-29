به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان اعلام کرد:عملیات انهدام کنترل شده ی مهمات عمل نکرده در محدوده ی شهرستان چگنی از ساعت ۱۰ تا ۱۴ امروز شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

پلیس لرستان اعلام کرد:این عملیات بخشی از اقدامات معمول در پاکسازی مناطق از مهمات و مواد منفجره به‌جامانده است.

پلیس لرستان از ساکنان مناطق اطراف شهرستان چگنی خواست ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده ی انجام عملیات خودداری کرده و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند

همچنين شدن صدای انفجار در بازه ی زمانی اعلام شده، مربوط به این عملیات کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.