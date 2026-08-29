به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شرکت گاز استان اعلام کرد: با توجه به اجرای عملیات گازرسانی به شبکه خطوط لوله گاز جدید، جریان گاز طبیعی همه مشترکان واقع در شهرستان چاراویماق(شهر قره آغاج و روستاهای شهرستان) روز دوشنبه نهم شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۹ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است از دستکاری تجهیزات گاز خودداری کنند و در صورت نیاز با مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ تماس بگیرند.