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صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای داریم.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در نقاط مرکزی و غربی استان نیز افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه در استان ادامه دارد.
به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی تغیر چندانی ندارد و نیمه دوم هفته، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.