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استاندار خراسان شمالی با اشاره به افتتاح ۷۰۰ واحد مسکن محرومان در هفته دولت، این اقدام را گامی ارزشمند در حمایت از اقشار نیازمند دانست و گفت: تامین مسکن محرومان از اولویتهای استان است و با جدیت پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در دیدار رئیس کمیته امداد کشور افزود: همه مدیران دستگاههای اجرایی در قبال مردم مسئولیت دارند و قدرت و مسئولیت زمانی معنا پیدا میکند که در مسیر خدمت به مردم به کار گرفته شود.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) رسالتی متفاوت و ارزشمند در حمایت از محرومان دارد، ادامه داد: هر اقدامی که در توان استان باشد برای حمایت از کمیته امداد و پیشبرد برنامههای این نهاد انجام خواهیم داد.
وی تأکید کرد: در حوزه مسکن محرومان نیز حتماً باید اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام شود و موضوع تأمین مسکن نیازمندان با جدیت در استان دنبال خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به عملکرد استان در حوزه نهضت ملی مسکن و افتتاح طرحهای مسکونی در هفته دولت اظهار کرد: خراسان شمالی در هفته دولت امسال یکی از بیشترین آمارهای افتتاح و ساخت مسکن را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مسئولان در شرایط اقتصادی موجود همچنان در حال خدمترسانی هستند، افزود: با وجود مشکلاتی که در حوزه ارزآوری و منابع اقتصادی ایجاد شده، تلاشها برای پیشبرد طرحها و رفع مشکلات مردم ادامه دارد.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مناسب اقدامات و خدمات دولت تأکید کرد و گفت: لازم است طرحها، افتتاحها و اقدامات انجامشده برای مردم بهدرستی اطلاعرسانی شود و رسانه ملی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد.
وی با قدردانی از تلاش صداوسیمای خراسان شمالی در انعکاس خدمات و ظرفیتهای استان افزود: در حوزه اطلاعرسانی در استان هنوز ضعفهایی وجود دارد که باید برطرف شود و دستگاههای اجرایی نیز باید در معرفی خدمات و اقدامات خود همکاری بیشتری داشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: استانداری و مجموعه مدیریتی استان در کنار کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود و برای حمایت از برنامههای این نهاد، بهویژه در حوزه مسکن محرومان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.