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مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در صدوهشتاد و یکمین قرار شبانه خود، با تأکید بر حفظ یکپارچگی و انسجام ملی، وحدت را رمز پیروزی در تمامی عرصهها دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان دماوند در صدوهشتاد و یکمین قرار شبانه خود، بار دیگر بر پیوند عمیق و همبستگی ملی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با اشاره به تداوم این مسیر، اظهار داشتند که بیش از شش ماه است که یکصدا و یکپارچه در کنار هم قرار گرفتهاند. حاضران در این قرار شبانه، حفظ این سطح از انسجام را گامی حیاتی دانستند و تأکید کردند که وحدت و همسویی مردم، رمز پیروزی و موفقیت کشور در تمامی عرصهها و جبههها است.