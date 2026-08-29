به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف در جریان گشت و پایش در یکی از مناطق این شهرستان، یک مورد تخلف شکار و صید را مشاهده کردند.

سعیدی افزود: در این عملیات، شکارچی غیرمجاز به محض مشاهده ماموران، با رها کردن ادوات جرم شامل یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و لاشه یک قطعه پرنده شکار شده از نوع کوکر شکم‌سیاه، از محل متواری شد.

وی گفت: بر اساس این گزارش، ماموران یگان حفاظت محیط زیست با انجام تحقیقات میدانی و پرس‌وجو از اهالی روستا‌های مجاور، هویت فرد متخلف را شناسایی کردند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: پرونده فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.