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ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف از یک شکارچی غیرمجاز، لاشه یک قطعه پرنده کوکر شکمسیاه را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف در جریان گشت و پایش در یکی از مناطق این شهرستان، یک مورد تخلف شکار و صید را مشاهده کردند.
سعیدی افزود: در این عملیات، شکارچی غیرمجاز به محض مشاهده ماموران، با رها کردن ادوات جرم شامل یک قبضه سلاح ساچمهزنی و لاشه یک قطعه پرنده شکار شده از نوع کوکر شکمسیاه، از محل متواری شد.
وی گفت: بر اساس این گزارش، ماموران یگان حفاظت محیط زیست با انجام تحقیقات میدانی و پرسوجو از اهالی روستاهای مجاور، هویت فرد متخلف را شناسایی کردند.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گفت: پرونده فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.