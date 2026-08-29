کهگیلویه و بویراحمد میزبان رویداد استارتاپی گردشگری دیجیتال
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری رویداد بزرگ استارتاپی(کمک نوآور) گردشگری دیجیتال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از برگزاری «رویداد استارتاپی گردشگری دیجیتال» خبر داد و گفت: این رویداد با همکاری مشترک پارک علم و فناوری، اداره کل میراثفرهنگی و مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال استان، همزمان با هفته گردشگری در مهرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود. امیرحسینی با تاکید بر اهمیت همگامی با فناوریهای روز دنیا و برنامه ملی فناوریهای نوین افزود: هدف اصلی ما در این رویداد، بازطراحی صنعت گردشگری استان بر پایه هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین است تا بتوانیم ظرفیتهای بینظیر این دیار را به شکل مدرنتری به جهانیان معرفی کنیم. وی به محورهای سهگانه و تخصصی این رقابت اشاره کرد و ادامه داد: تیمهای شرکتکننده در بخشهای «سختافزار و زیرساخت» نظیر پهپادها، هدستهای واقعیت ترکیبی (MR/AR/VR)، اینترنت اشیاء، سنسورهای پوشیدنی، رباتیک و نمایشگرهای دیجیتال با یکدیگر رقابت می کنند. مدیرکل میراثفرهنگی استان اضافه کرد: بخش «نرمافزار و سکوهای دادهمحور» شامل توسعه سامانههای هوش مصنوعی، اپلیکیشنهای مسیریابی، سیستمهای اقامتی، موتورهای توصیهگر، نقشههای تعاملی و سیستم مدیریت تجربه گردشگر است و در بخش «محتوا و خدمات خلاق» نیز آثاری، چون تورهای مجازی، واقعیت افزوده، فیلمهای تعاملی، انیمیشن، پادکست، تاکشو و بازیهای دیجیتال مورد ارزیابی قرار میگیرند. وی درباره شرایط پذیرش طرحها در این رویداد علمی اضافه کرد: محصولات ارائه شده توسط تیمها باید حداقل در سطح نمونه اولیه قابلاجرا (MVP) باشند و فرآیند رویداد شامل مرحله داوری اولیه، برگزاری بوتکمپ منتورینگ تخصصی و در نهایت ارائه نهایی در مهرماه خواهد بود. امیرحسینی با دعوت از تمامی نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور یادآور شد: علاقهمندان تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا از طریق درگاه رسمی kbstp.ir/u/۳۱۸ نسبت به ثبتنام و ارسال طرحهای خود اقدام کنند. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای غنای بیشتر این رویداد، برنامههای جانبی ارزشمندی از جمله نشستهای تحلیلی، پنل تجربهنگاری، تور فناوری و میز خدمات سرمایهگذاری برای حمایت همهجانبه و تجاریسازی ایدههای برتر تدارک دیده شده است.