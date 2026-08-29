سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد گفت: با وجود ۱۰ نفره شدن و دو غافلگیری در طول مسابقه، توانستیم یک امتیاز بسیار مهم و حیاتی را از میدان سخت اراک کسب کنیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم خیبر خرم‌آباد جمعه شب در یکی از دیدار‌های هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و برابر میزبان خود به تساوی ۲ - ۲ دست پیدا کرد. فراز کمالوند سرمربی خیبر در نشست خبری پس از این دیدار افزود: مسابقه بسیار باکیفیت، درگیرانه و تماشاگرپسندی از سوی هر دو تیم ارائه شد و به سختی توانستیم یک امتیاز از آلومینیوم به‌دست آوریم.

وی با اشاره به روند بازی ادامه داد: در دقیقه ۴۹، یک موقعیت ساده برای حریف شکل گرفت که در نهایت به اعلام ضربه پنالتی به سود آلومینیوم انجامید و پس از آن نیز با اخراج یکی از بازیکنان، تیم ما ۱۰ نفره شد، اما بازیکنان با غیرت، تمرکز و تلاش مضاعف تا پایان مسابقه جنگیدند و اجازه ندادند این شرایط دشوار به شکست منجر شود و در نهایت توانستیم با حفظ نتیجه، یک امتیاز ارزشمند از خانه حریف به دست آوریم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد با تشریح اهداف و راهبرد این باشگاه در فصل جاری تصریح کرد: هدف‌گذاری اصلی ما در فصل جاری کسب جایگاهی آبرومند در جدول است و در این راستا سیاست جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های بومی را در اولویت قرار داده‌ایم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بازیکنان جوانی با میانگین سنی زیر ۲۲ سال در ترکیب داریم و تمامی ارکان تیم نیز بومی‌سازی شده است.

کمالوند ادامه داد: ما هرگز تحت تأثیر جو یا انتظارات نامتعارف قرار نمی‌گیریم و گام‌به‌گام بر اساس بودجه و سیاست‌های مصوب باشگاه پیش می‌رویم. نباید خیبر را با تیم‌های متمولی، چون پرسپولیس، استقلال و سپاهان مقایسه کرد؛ چرا که مجموع بودجه و سرمایه کل تیم خیبر حتی به‌اندازه رقم قرارداد یک بازیکن پرسپولیس هم نیست.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش خاطرنشان کرد: ثبت ۶ گل در چهار مسابقه اخیر نشان‌دهنده ظرفیت‌های هجومی و کیفیت تیم جوان خیبر است و خوشبختانه تا به اینجای فصل به نتایج خوب و شایسته‌ای دست یافته‌ایم.