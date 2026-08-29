به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان مُهر اعلام کرد: رقابت‌های والیبال بانوان استان فارس رده سنی زیر ۱۹ سال به میزبانی شهرستان مُهر در سالن مجموعه ورزشی شهدای نفت در حال برگزاری است.

این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های برتر استان از جمله نشاط مُهر و شهید قاسمی‌زاده وراوی (به‌عنوان نمایندگان شهرستان مُهر)، عالم‌بین (الف و ب) بخش کورده خنج، استقامت گراش، شهابی لامرد، کارا کوار و سحر شیراز برگزار می‌شود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.