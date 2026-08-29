مردم شهرستان فیروزکوه در یکصدوهشتاد و یکمین قرار شبانه در میدان معلم، با تأکید بر حفظ انسجام ملی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را راهکار اصلی عبور از بحران ناترازی انرژی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ۱۸۱مین قرار شبانه مردم شهرستان فیروزکوه در میدان معلم، جمعیتی از شهروندان با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و پرهیز از هرگونه تفرقه، بر ضرورت همبستگی ملی در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع مردمی، نیاز اساسی کشور برای برون‌رفت از بحران ناترازی انرژی را در سه محور «صرفه جویی»، «مدیریت مصرف» و «همدلی» دانستند و بر این امر تأکید کردند که عبور از این چالش‌های اقتصادی و انرژی، نیازمند مشارکت فعال و آگاهانه تمامی اقشار جامعه است.