به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ علی الخطیب نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان که در صدر هیئتی برای شرکت در چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر روز جمعه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

نائب رئیس محلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در این دیدار ضمن تشریح آخرین وضعیت لبنان و تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونیستی علیه این کشور، از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم مقاوم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور در مقابل متجاوزان و اشغالگران صهیونیست تقدیر کرد و این مواضع را موجب قوت قلب و امیدواری مردم مقاوم لبنان توصیف کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از حضور شیخ علی الخطیب و هیات همراه در چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، بر استمرار حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مردم مقاوم لبنان و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور و اهتمام ویژه کشورمان به موضوع پایان جنگ علیه لبنان و ضرورت عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیست از مناطق اشغالی لبنان تاکید کرد.

عراقچی همچنین تقویت وحدت و انسجام بین کشور‌های اسلامی در مقابله با نسل‌کشی، جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت تقویت همبستگی بین کشور‌های اسلامی و منطقه برای مقابله با تهدیدات و مداخلات مخرب در امور کشور‌های منطقه حائز اهمیت دانست.