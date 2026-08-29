به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر امور منابع آب شهرستان خرم آباد از اجرای حکم قطع برق۲ حلقه چاه کشاورزی و۶حلقه چاه صنعتی در منطقه کرگاه ، دیناروند وکمربندی بخش مرکزی، با هماهنگی دادستان و مشارکت نیروی انتظامی و اداره برق خبر داد.

کامران صادق نیا گفت: در اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و در چارچوب برنامه ی ملی احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی،با حضور گشت های نظارت بر منابع آب، مأموران انتظامی ناحیه چم انجیروصاحب الزمان (عج)و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق خرم آباد، برق دو حلقه چاه کشاورزی و۶ حلقه چاه صنعتی متخلف در مناطق کرگاه ،دیناروند و کمربندی بخش مرکزی این شهرستان از مدار بهره برداری خارج شدند.

مدیر امور منابع آب شهرستان خرم آباد افزود: کشت محصولات با نیاز آبی بالا، برداشت بی رویه و جبران ناپذیر از آبخوان، تغییر در منصوبات تأسیسات چاه، انتقال آب به زمین های خارج از محدوده پروانه بهره برداری،تغییر کاربری ومصرف از صنعتی به کشاورزی و همچنین نصب نشدن کنتور هوشمند از تخلف های این چاه‌های کشاورزی بود که در تناقض آشکار با ضوابط بهره برداری پایدار از منابع آب قرار دارد.

مدیر امور آب شهرستان خرم آباد تأکید کرد: برای جلوگیری از تکرار تخلف علاوه بر قطع برق،طرح شکایت کیفری ،تقلیل منصوبات براساس پروانه،نصب کنتور هوشمند ،پرداخت آب بهاء وجرایم خسارت به آبخوان در دستور کار قرار دارد.