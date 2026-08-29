در پی برخورد دو دستگاه خودروی زانتیا و پژو ۲۰۶ و برخورد زانتیا با گاردریل در مسیر خروجی تونل به سمت نمین ـ اردبیل، سه نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید فتاح زاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، اظهار کرد: در پی برخورد دو دستگاه خودروی زانتیا و پژو ۲۰۶ و برخورد زانتیا با گاردریل در مسیر خروجی تونل به سمت نمین ـ اردبیل، چهار نفر حادثه دیدند که سه نفر از آنان مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

وی همچنین گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه حیران با دو دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، عملیات رهاسازی فرد فوت‌شده را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی ست نجات انجام دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل افزود: سه مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اردبیل منتقل شدند و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفتند.

فتاح زاده در پایان تأکید کرد: از رانندگان خواسته می‌شود با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله مناسب، از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، سریعاً با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.