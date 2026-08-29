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استاندار تهران گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت تولید برق نیروگاه های تجدید پذیر (خورشیدی) استان تهران ۲۳ مگاوات بوده اما هم اکنون این ظرفیت با رشد ۲۰ برابری به ۴۰۰ مگاوات رسیده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در آیین بهرهبرداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی رباطکریم گفت: در ابتدای دولت سیزدهم، ظرفیت تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی) در استان تهران تنها ۲۳ مگاوات بود، اما هماکنون این ظرفیت با رشد ۲۰ برابری به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: با تداوم ساخت این نیروگاهها تا پایان سال ۱۴۰۶، ناترازیهای انرژی برق در استان تهران بهطور کامل مرتفع خواهد شد.
در همین راستا، فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۱۷ مگاواتی شهرستان رباطکریم با ظرفیت ۵ مگاوات، در ایام هفته دولت و در مجاورت شهرک صنعتی پرند به بهرهبرداری رسید.