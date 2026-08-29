همزمان با ششمین روز هفته دولت، زمین چمن روستای چهر با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فرماندار هرسین و مدیرکل ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان و از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان احداث شده است و با افتتاح آن، جوانان و ورزش‌دوستان روستای چهر صاحب اولین زمین چمن شدند. افتتاح زمین چمن روستای چهر در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مناطق روستایی و ایجاد فرصت مناسب برای فعالیت جوانان و علاقه‌مندان به ورزش انجام شد.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در آیین افتتاح این پروژه ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، از تلاش‌ها و پیگیری‌های فرماندار، بخشدار و مدیرکل ورزش و جوانان استان در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در استان اظهار داشت: باید شاهد افتتاح پروژه‌هایی از این دست در نقاط مختلف استان باشیم، چرا که فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی، زمینه را برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: کرمانشاه جایگاه ویژه‌ای در حوزه ورزش دارد و ورزشکاران این استان همواره توانمندی و استعدادهای خود را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشته‌اند.

حبیبی همچنین به حضور پررنگ کرمانشاه در مسابقات آسیایی ژاپن در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و افزود: استان کرمانشاه با اعزام ۳۷ نماینده شامل ورزشکاران، مربیان و داوران، یکی از پررنگ‌ترین و مقتدرترین حضورهای خود را در این دوره از مسابقات آسیایی به ثبت رسانده است که این دستاورد بزرگ، مایه افتخار و شایسته تبریک به جامعه ورزش و مردم شریف استان است.

وی ادامه داد: هرچه بستر و زیرساخت‌های ورزشی بیشتری در استان فراهم شود، زمینه برای شکوفایی استعدادها و بروز نبوغ جوانان و علاقه‌مندان به ورزش نیز بیشتر خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که شاهد رشد و موفقیت‌های روزافزون ورزشکاران کرمانشاهی در عرصه‌های مختلف باشیم.