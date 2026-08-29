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رقابتهای فوتبال لیگهای معتبر اروپایی با برتری پرگل بایرن مونیخ در بوندس لیگا و منچسترسیتی در لیگ برتر پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه لیگهای فوتبال اروپایی در هفته جاری جمعه چند دیدار برگزار شد که نتایج آنها به شرح زیر است:
در هفته دوم لیگ برتر انگلیس؛ منچسترسیتی ۴ بر یک در سلهرست پارک از سد کریستال پالاس گذشت. ارلینگ هالند دو بار و رایان شرکی دو بار برای سیتی گلزنی کردند.
در نخستین دیدار فصل جدید بوندس لیگا آلمان، بایرن مونیخ ۵ بر یک اشتوتگارت را شکست داد و فصل را با اقتدار آغاز کرد. دایو اوپامکانو، میشل اولیسه، یوشا واگنومن، الکساندر پاولوویچ و لوئیز دیاز برای باواریاییها گل زدند.
در فرانسه پاری سن ژرمن در شرایطی که مانند هفته قبل با دو گل از حریفش لیل عقب افتاده بود با دو گل ویتینیا و مارکینیوش به بازی برگشت و بازی ۲ به ۲ مساوی شد.
در اسپانیا و در نخستین بازیهای هفته سوم، سانتاندر ۳ به ۲ از سد الچه گذشت و آلاوس با یک گل ویارئال را از پیش رو برداشت.
میلان نیز با هدایت روبن آموریم به دومین برد خود در سری آ ایتالیا رسید و با دو گل گونچالو راموس و رضوان خلخال مقابل ونتزیا به برتری رسید.