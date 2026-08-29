بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی برای تقویت دهیاری‌ها خریداری و تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات، گفت: تقویت زیرساخت‌ها، تنها راهبرد عملیاتی برای پیشگیری از مهاجرت و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در روستاهاست.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه آئین رونمایی از طرح‌های عمرانی دهیاری‌های استان به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اولویت مدیریت استان برای تحقق توسعه متوازن، تاکید کرد: توجه ویژه به روستا‌ها و شهر‌های کوچک، راهبردی اساسی برای جلوگیری از مهاجرت و زمینه‌ساز تثبیت جمعیت و تقویت کانون‌های تولید کشور است.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه توسعه استان در گرو توجه به روستا‌ها و شهر‌های میانی است، بیان کرد: در صورت بی توجهی به این مناطق شاهد خالی‌شدن سکونتگاه‌ها و روند افزایشی مهاجرت خواهیم بود. از این‌رو، تجهیز روستا‌ها و ارتقای سطح خدمات، راهکاری کلیدی برای ایجاد جذابیت و تشویق جوانان و کودکان به ماندگاری و نقش‌آفرینی در توسعه روستای خودشان است.

مهدی جمالی نژاد در ادامه با اشاره به دستاورد‌های هفته دولت گفت: در این ایام حدود یک هزار و ۷۰۰ طرح با بیش از ۳۰ تا ۴۰ همت اعتبار و هزینه در سطح استان افتتاح یا عملیات اجرایی آن شده است که بخش مهمی از این طرح‌ها به زیرساخت‌های روستایی اختصاص دارد.

وی افزود: در همین راستا، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی برای تقویت دهیاری‌ها خریداری و تحویل داده شده است. این تجهیزات شامل انواع ماشین‌آلات آتش‌نشانی، خودرو‌های سبک و نیمه‌سنگین، کامیون‌های مکانیزه حمل پسماند و سایر ادوات ترافیکی است که به دهیاران، به‌عنوان مدیران واحد در روستاها، کمک می‌کند تا خدمات را با کیفیت بهتری به روستاییان ارائه دهند.

استاندار اصفهان همچنین از اختصاص ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی پست‌بانک با هدف مدیریت پسماند و صیانت از محیط‌زیست برای دهیاری‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا، افسران خط‌مقدم توسعه هستند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش تمامی دهیاران و خادمان روستایی، از مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خواست تا با نظارت مستمر و پیگیری تخصیص اعتبارات از محل منابع اجتماعی، روند غنای زیرساختی روستا‌های استان را با قوت و سرعت بیشتری دنبال کنند.