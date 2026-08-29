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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از بهرهبرداری ۳۱۴ طرح برقرسانی با محوریت احداث، اصلاح و بهینهسازی شبکه فشار متوسط و ضعیف در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی خدری با گرامیداشت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: همزمان با هفته دولت ۳۱۴ طرح کلان توسعه، اصلاح و تقویت زیرساختهای انرژی در بخشهای شهری و روستایی استان خوزستان به بهرهبرداری رسیده است.
او افزود: این طرحها شامل توسعه و احداث شبکه توزیع، نوسازی و بهینهسازی شبکه برق شهری و روستایی، کاهش تلفات، بهسازی شبکه روستایی، برق رسانی به ۲۵ روستای فاقد برق، احداث فیدرهای خروجی و افزایش ظرفیت قدرت مانور شبکه است که در مجموع منجر به احداث و بهینهسازی ۷۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در سراسر استان شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: به منظور افزایش پایداری جریان برق و ارتقای سطح رفاه عمومی، عملیات نصب و راهاندازی ۶۴۳ دستگاه ترانسفورماتور و همچنین ساماندهی و تقویت روشنایی معابر با نصب ۱۳ هزار و ۲۷۲ دستگاه چراغ روشنایی با موفقیت انجام شد و به شبکه پیوست.
خدری با اشاره به اجرای طرحهای ویژه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و خدماترسانی گفت: بخشی از این طرحها علاوه بر پوشش و توسعه شبکه برق در روستاهای هدف، به تامین برق پایدار پایانههای مرزی، مسیرهای تردد زائران، توقفگاههای خودرویی و مواکب اربعین حسینی (ع) اختصاص داشته که برای میزبانی از زائران عتبات عالیات به اجرا در آمد.