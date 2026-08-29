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مسیری که پیش از این محل انباشت نخالهها بود، با سرمایهگذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومان به معبری ایمن و استاندارد برای تردد خودروها تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد تومان در مسیری به طول یک کیلومتر و عرض ۱۵ متر اجرا شده و شامل زیرسازی، آسفالت، جابهجایی تیرهای برق و نصب نیوجرسیهای ایمنی است.
اجرای این بلوار علاوه بر ساماندهی محدودهای که پیش از این با انباشت نخاله مواجه بود، زمینه تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی مسیرهای اطراف و افزایش ایمنی خودروهای عبوری را فراهم کرده است.