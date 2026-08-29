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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب از پاکسازی و ضدعفونی دورهای آبشخورهای پناهگاه حیاتوحش قراویز توسط محیطبانان پاسگاه محیطبانی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کیانوش احسانیپور روز جمعه اظهار کرد: بهمنظور تأمین آب سالم و حفظ سلامت گونههای جانوری، آبشخورهای پناهگاه حیاتوحش قراویز بهصورت مستمر پایش و در فواصل زمانی مشخص پاکسازی و ضدعفونی میشوند.
وی افزود: محیطبانان پاسگاه محیطبانی قراویز هر چند روز یکبار با حضور در منطقه، نسبت به پاکسازی، شستوشو و ضدعفونی آبشخورها اقدام میکنند تا منابع آبی مورد استفاده حیاتوحش از شرایط بهداشتی مناسبی برخوردار باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با اشاره به اهمیت آبشخورها در تأمین نیاز آبی حیاتوحش، بهویژه در فصلهای گرم و دورههای کمآبی، گفت: رسیدگی مستمر به این منابع آبی نقش مهمی در حفظ سلامت گونههای جانوری و پیشگیری از آلودگی و انتقال بیماری دارد.
احسانیپور ادامه داد: محیطبانان علاوه بر پایش و حفاظت از زیستگاه، وضعیت آبشخورهای منطقه را نیز بهطور مستمر بررسی کرده و در صورت مشاهده آلودگی، نیاز به پاکسازی یا انجام اقدامات ترمیمی، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام میکنند.
وی با قدردانی از تلاش محیطبانان پاسگاه محیطبانی قراویز خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاههای طبیعی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حیات گونههای جانوری از اولویتهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب است و این اقدامات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است پناهگاه حیاتوحش قراویز یکی از زیستگاههای ارزشمند منطقه است که حفاظت و پایش مستمر آن توسط نیروهای محیطبانی انجام میشود.