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بر اثر سقوط یک تابلوی بزرگ در جشنواره «بیگ چرچ» در ساسکس انگلیس یک نفر کشته شد و شش نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسکای نیوز، در پی وقوع حادثهای در یک جشنواره مسیحی در غرب ساسکس، یک مرد جان باخت و دستکم شش نفر دیگر زخمی شدند.
برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردند از این حادثه "بهشدت متأسف" و "داغدار" هستند و این جشنواره که قرار بود دو روز دیگر ادامه داشته باشد، لغو شده است.
پلیس اعلام کرد بعدازظهر جمعه در پی گزارشهایی مبنی بر سقوط یک "تابلوی بزرگ" در جشنواره "بیگ چرچ" در پارک ویستون، در نزدیک استینینگ، نیروهای خود را به محل اعزام کرده است.
یک مرد ۴۱ ساله اهل ایستبورن در محل حادثه جان باخت. پلیس اعلام کرد خانواده و نزدیکان او در جریان قرار گرفتهاند.
ریچارد مکدانا، رئیس ارشد اداره تحقیقات جنایی، گفت دستکم شش نفر دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدهاند.
در ابتدا به شرکتکنندگان در جشنواره اعلام شد برنامه روز جمعه لغو شده است، اما برگزارکنندگان بعداً تأیید کردند که کل جشنواره "به پایان رسیده است". این جشنواره قرار بود روز یکشنبه به پایان برسد.
سخنگوی جشنواره در شبکههای اجتماعی نوشت: ما از حادثه جدی که امروز در جشنواره بیگ چرچ ۲۰۲۶ رخ داد، بهشدت متأسفیم. در این حادثه، یک تابلو سقوط و دستکم هفت نفر را زخمی کرد که یکی از آنها بهطور غمانگیزی جان خود را از دست داد.
وی افزود: مهمتر از همه، تمام فکر و همدردی ما با کسانی است که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتهاند، خانوادهها و دوستانشان و همه کسانی که شاهد این اتفاق بودند.
پلیس شامگاه جمعه همچنان در محل حادثه حضور داشت و این حادثه به سازمان اجرایی بهداشت و ایمنی و مقامهای محلی گزارش شده است.
از هر فردی که تصاویر مرتبط با این حادثه را در اختیار دارد خواسته شده است با شماره ۱۰۱ تماس گرفته و کد "عملیات ایگلو" را اعلام کند یا به وبسایت پلیس ساسکس مراجعه کند.
جشنواره بیگ چرچ در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و برگزارکنندگان آن را بزرگترین جشنواره مسیحی انگلیس میدانند.
بر اساس اعلام اداره هواشناسی انگلیس، روز جمعه در منطقه شورِهام، در فاصله حدود هشت کیلومتری محل حادثه، سرعت باد به حدود ۴۳ کیلومتر بر ساعت، رسید.