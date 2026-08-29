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مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: شکست دشمن در جنگهای اخیر فقط به ناکامی در میدان نظامی محدود نشد و ادعاهای آنها درباره حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حمایت از مردم نیز در این رویارویی رسوا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب با عنوان ماه تمام و تبیین شخصیت امام سید مجتبی خامنهای که شب گذشته در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار شد، افزود: ملت ایران با عزت و عظمت در مسیر حقیقت ایستاده، برای آن قربانی داده و در برابر دشمنان مقاومت کرده است و پاداش این ایستادگی، پیروزیهای بزرگتر خواهد بود.
وی با تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین پیروزیهای ملت ایران در رویارویی راهبردی با استکبار، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایطی مقابل دشمن ایستادند که بودجه نیروهای مسلح آمریکا حدود ۱۰۰ برابر ایران است و این کشور در طول سالها صدها برابر ایران تجهیزات و امکانات نظامی فراهم کرده است.
نقدی ادامه داد: آمریکا در این رویارویی، رژیم صهیونیستی را نیز به میدان آورد؛ رژیمی که خود را چهارمین ارتش بزرگ دنیا معرفی میکند، اما با وجود همه این امکانات و ادعاها، دشمنان در اهداف خود شکست خوردند و امروز در دنیا گفته میشود که پیروز این جنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمن هدف خود را براندازی نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، اما نتیجه این رویارویی، استحکام بیشتر نظام بود. نسلهای دهه ۸۰ و ۹۰ که تجربه مستقیمی از جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشتند، در جنگهای اخیر با واقعیت دشمن روبهرو شدند و دیدند چرا ملت ایران شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهد.
دشمنان در هدف تجزیه ایران ناکام ماندند
سردار نقدی افزود: دشمنان تلاش کردند ایران را تجزیه کنند، اما نتیجه آن افزایش انسجام و اتحاد ملت بود. امروز اقوام مختلف ایران بیش از گذشته به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و در ماههای اخیر حضور پررنگ مردم با پرچم جمهوری اسلامی ایران، نمونهای از این انسجام است.
وی تاکید کرد: دشمنان اعلام کردند که میخواهند خلیجفارس و تنگه هرمز را در اختیار بگیرند، اما ناوهای هواپیمابر، بالگردبر و ناوشکنهای آنها عقبنشینی کردند و به عمق اقیانوس هند رفتند. در ۶ ماه گذشته حتی یک ناو آمریکایی جرئت نکرد در ناوگان پنجم آمریکا در بحرین پهلو بگیرد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: باوجودیکه دشمنان اعلام کردند میخواهند خاک ایران را در اختیار بگیرند و ذخایر موشکی جمهوری اسلامی را از بین ببرند حتی با بمبارانهای شدید، نتوانستند یکقدم در خاک ایران پیشروی کنند و ذخایر موشکی کشور را نیز از بین نبردند.
سردار نقدی افزود: باوجود چندین مرحله بمباران برخی شهرهای موشکی در استان اصفهان فعالیت آنها متوقف نشد. نیروهای مسلح نیز در جریان جنگ، توان پدافند هوایی خود را افزایش دادند بطوریکه در روزهای پایانی جنگ چندین جنگنده دشمن را سرنگون کردند.
وی بابیان اینکه در استان اصفهان ۴ فروند جنگنده مورد اصابت قرار گرفت که ۲ فروند از آنها در همین استان ساقط شد و ۲ فروند دیگر نیز در مناطق دیگر سرنگون شد، افزود: اتفاقات رخداده در مهیار نیز نشان داد دشمن در اهداف خود با شکست مواجه شده است.
پیروزی ایران به میدان نظامی محدود نمیشود
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین گفت: شکست دشمن فقط شکست تاکتیکی و عملیاتی نبود، بلکه شکست تمدنی نیز بود. شعارهایی که دشمنان درباره حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و مردم مطرح میکردند، در این جنگ رسوا شد و برای دنیا روشن شد که این ادعاها با عملکرد آنها فاصله دارد.
سردار نقدی افزود: دشمنان در عرصههای میدانی و عملیاتی نیز به اهداف خود نرسیدند. بخشی از صنعت هستهای ایران را مورد حمله قرار دادند، اما نتوانستند آن را به طور کامل از بین ببرند و هیچیک از اهدافی را که اعلام کرده بودند، محقق نکردند.
وی با طرح این پرسش که چگونه نیروی مسلحی با بودجهای حدود یک درصد دشمن میتواند در برابر نیرویی با امکانات صدها برابر بیشتر پیروز شود، گفت: ملت ایران نیز طی ۴۸ سال با انواع توطئهها و روشهایی که استکبار علیه انقلابهای مختلف به کار برده، مواجه شده است؛ از کودتا و ترور گرفته تا جنگ فرهنگی، تحریم اقتصادی، خرابکاری اقتصادی و جنگ نظامی، اما دشمن در بهزانودرآوردن این ملت شکستخورده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، رمز این موفقیت و عزت را پذیرش ولایت الهی دانست و افزود: ملت ایران ولایت الهی را پذیرفته و اعلام کرده است که خداوند رهبر و حاکم اوست و در مسیر فرمان الهی حرکت میکند.
ولایت فقیه مسیر اجرای حکم خداست
سردار نقدی تاکید کرد: ملت ایران برای ادامه این زنجیره پیروزیها، تمام توان خود را برای اجرای مطالبات، تبیینها و خطمشی راهبردی رهبری به کار گیرد. اگر قرار است این موفقیتها ادامه پیدا کند، مسیر آن حرکت در همین چارچوب است.
وی افزود: مراجع بزرگ تقلید و ستونهای علمی حوزههای علمیه نیز جایگاه علمی رهبر انقلاب را تأیید کردهاند و شجاعت ایشان در میدانهای جنگ نیز در دوران دفاع مقدس آزموده شده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به حضور رهبر انقلاب در جبهههای دفاع مقدس ادامه داد: ایشان در ۱۰ عملیات بزرگ دفاع مقدس و در خط مقدم حضور داشتند و بارها تا مرز شهادت پیش رفتند.
وی گفت: رهبر انقلاب در جایگاه ولایتفقیه، دانش، تقوا، شجاعت، صیانت، پاکی و مخالفت با هوای نفس را در کنار یکدیگر دارد و وظیفه مردم این است که با وحدت کلمه در مسیر این رهبری حرکت کنند.
نقدی افزود: ملت ایران ۴۸ سال پای ولایت ایستاده است و باید این مسیر را تا پایان ادامه دهد و این پرچم را به صاحب اصلی آن، امام عصر (عج)، برساند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: همه قدرتها بدانند که قدرت خداوند بالاتر از همه قدرتهاست. اگر ملتی برای اسلام و ولایت به پا خیزد و متحد و همدل باشد، خداوند آن ملت را بر دشمنان پیروز خواهد کرد و این وعده الهی است.
وی ادامه داد: در دوران غیبت امام عصر (عج)، تجسم عینی ولایت الهی، ولایتفقیه است. ولیفقیه باید فقیه و دانشمند باشد، قدرت استنباط از قرآن و حدیث داشته باشد، پرهیزگار و مخالف هوای نفس خود باشد، شجاعت داشته باشد و زمان و مسائل روز را بشناسد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: صرف دانش برای قرارگرفتن در جایگاه ولایت کافی نیست؛ فرد باید تقوا، شجاعت و آگاهی نسبت به زمان داشته باشد و برای منافع شخصی تصمیم نگیرد. ولیفقیه کسی است که بتواند حکم خدا را بشناسد و آن را برای جامعه تبیین کند.
ولایت فقیه در عمل آزموده شده است
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ولایتفقیه را در ۴۸ سال گذشته در عمل تجربه کردهایم. ولایتفقیه یعنی فردی که ۴۸ سال در جایگاه ریاستجمهوری و رهبری کشور حضور داشته باشد، اما یک متر زمین به نام خود نداشته باشد.
نقدی افزود: ولایتفقیه یعنی فردی ۳۷ سال رهبر و ۸ سال رئیسجمهور باشد، اما فرزندان، عروسها و دامادهای او صاحب شرکت و سهام شرکتها نباشند و زندگی خود را در مسیر فعالیتهای علمی و فرهنگی دنبال کنند.
وی ادامه داد: حضور در قدرت نباید به دنبالکردن ثروت و ایجاد شائبه منجر شود. عملکرد رهبر انقلاب در مسائل مالی و شخصی، نمونهای از رعایت این موضوع است.
نقدی با اشاره به نمونهای از رفتار رهبر انقلاب در قبال بیتالمال گفت: سردار کوثری که از فرماندهان دفاع مقدس است، نقل کرده که پس از جنگ بستهای از سوی رهبر انقلاب برای آنها ارسال شد که در آن لباس بسیجی ایشان در دوران جنگ و مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت.
ایشان اعلام کرده بودند که، چون جنگ تمام شده، این لباس متعلق به بیتالمال است و پول نیز ممکن است بابت امکاناتی بیش از میزان مصرف شده باشد و باید به بیتالمال بازگردانده شود.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: نمونههای زیادی از دقت رهبر انقلاب در مسائل مالی و شخصی وجود دارد و این رفتار نشان میدهد که ایشان در دوران مسئولیت، نسبت به بیتالمال و مسائل شخصی خود حساس بودهاند.
شجاعت رهبری در میدان جنگ آزموده شده است
وی بیان کرد: رهبر انقلاب از نظر علمی، فقیهی آگاه به مسائل زمان است و شجاعت ایشان نیز در میدان جنگ آزموده شده است. ایشان در ۱۷ سالگی، زمانی که پدرشان رئیسجمهور بودند، به جبهه رفتند و در ۱۰ عملیات بزرگ دفاع مقدس در خط مقدم حضور داشتند.
نقدی گفت: رهبری که فقیه، دانشمند، شجاع، باتقوا و مخالف هوای نفس است، برای هدایت جامعه اسلامی انتخاب شده است و این ویژگیها باید در جایگاه ولایتفقیه وجود داشته باشد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: درس خارج فقه رهبر انقلاب در مقطعی به حدود ۱ هزار و ۳۰۰ نفر رسید، اما زمانی که این جلسات بیش از اندازه گسترش پیدا کرد، ایشان آن را تعطیل کردند و همچنین اجازه ندادند تقریرات درس خارج فقه ایشان به شکل گسترده منتشر شود. این رفتار نشاندهنده شهرتگریزی و قدرتگریزی ایشان است.
محبوبیت ولایت از مرزهای ایران عبور کرده است
وی گفت: وقتی فردی با چنین ویژگیهایی در جایگاه رهبری قرار میگیرد و قرار است حکم خدا را برای مردم بیان کند، وظیفه جامعه این است که با وحدت کلمه در مسیر این رهبری حرکت کند.
سردار نقدی با اشاره به نمونههایی از حمایت مردم کشورهای مختلف از ملت ایران گفت: یکی از فرماندهان استانها نقل کرده که در مسیر بازگشت از یک منطقه، خانوادهای را دیده که در گرمای حدود ۵۰ درجه و در وسط روز، سه ساعت منتظر مانده بودند تا او را ببینند.