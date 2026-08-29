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طرح «دوربین آشکارساز» با هدف ارتقای نظارت بر بهداشت رستورانها برای نخستین بار به صورت آزمایشی در شهرستان سرعین اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مهندس عباس میرزایی، مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در جلسه هماهنگی اجرای این طرح اظهار کرد: در طرح «دوربین آشکارساز»، تصاویر فضای آشپزخانه از طریق مانیتورهای مستقر در محل پذیرایی برای مشتریان نمایش داده میشود تا فرآیند آمادهسازی غذا و نحوه رعایت الزامات بهداشتی در معرض دید قرار گیرد.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند با افزایش شفافیت در فعالیت رستورانها، رعایت ضوابط بهداشتی را تقویت کرده و زمینه افزایش اعتماد شهروندان به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را فراهم کند.
مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همچنین بر نقش مردم در حفظ سلامت مواد غذایی تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش موارد تخلف، یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارت بر سلامت محیط و مواد غذایی است.
این جلسه با حضور مسئولان حوزه بهداشت محیط، نماینده آب و فاضلاب استان و رئیس اتحادیه تالارها و رستورانهای شهرستان سرعین برگزار شد و طرح «دوربین آشکارساز» با استقبال مسئولان صنفی و تعدادی از متصدیان رستورانهای این شهرستان همراه شد.
شهروندان میتوانند موارد مربوط به رعایتنشدن ضوابط بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش و پیگیری کنند.