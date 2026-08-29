به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مهندس عباس میرزایی، مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در جلسه هماهنگی اجرای این طرح اظهار کرد: در طرح «دوربین آشکارساز»، تصاویر فضای آشپزخانه از طریق مانیتور‌های مستقر در محل پذیرایی برای مشتریان نمایش داده می‌شود تا فرآیند آماده‌سازی غذا و نحوه رعایت الزامات بهداشتی در معرض دید قرار گیرد.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند با افزایش شفافیت در فعالیت رستوران‌ها، رعایت ضوابط بهداشتی را تقویت کرده و زمینه افزایش اعتماد شهروندان به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را فراهم کند.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همچنین بر نقش مردم در حفظ سلامت مواد غذایی تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش موارد تخلف، یکی از مؤثرترین ابزار‌های نظارت بر سلامت محیط و مواد غذایی است.

این جلسه با حضور مسئولان حوزه بهداشت محیط، نماینده آب و فاضلاب استان و رئیس اتحادیه تالار‌ها و رستوران‌های شهرستان سرعین برگزار شد و طرح «دوربین آشکارساز» با استقبال مسئولان صنفی و تعدادی از متصدیان رستوران‌های این شهرستان همراه شد.

شهروندان می‌توانند موارد مربوط به رعایت‌نشدن ضوابط بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش و پیگیری کنند.