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سازمان آتش نشانی لندن اعلام کرد بیش از ۱۲۰ آتشنشان ساعتها تلاش کردند تا آتشسوزی در یک مرکز بازیافت در نزدیکی انبار بزرگ شرکت آمریکایی آمازون و ورزشگاه ویمبلی در شمال لندن را مهار کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نقل از تارنمای دیلی تلگراف، این آتشسوزی بزرگ در نیزدن منطقه صنعتی در نزدیکی ورزشگاه ویمبلی و انبار بزرگ شرکت آمریکایی آمازون روی داد.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد که دود سیاهی به آسمان بلند شده و به ساکنان گفته شده است که درها و پنجرهها را ببندند و در داخل بمانند.
با گذشت چند ساعت از وقوع آتش سوزی هنوز علت آتشسوزی اعلام نشده است.
سازمان حمل و نقل شهرداری لندن، حرکت قطارها را در نزدیکی محل آتش سوزی، به حالت تعلیق درآورده است.
اعلام شد انبار بزرگ شرکت آمریکایی آمازون به دلیل نزدیکی به محل آتش سوزی تخلیه شده است.
به تازگی هم پلیس اعلام کرد یک مرد را به اتهام آتش زدن عمدی توقفگاه فرودگاه گتویک در حومه لندن بازداشت کرده است. در آن آتش سوزی بیش از ۱۴۰ خودرو در آتش سوخت.