سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز شبنه ۷مرداد در بخش‌هایی از گیلان و مازندران بارش پراکنده و در شمال آذربایجان غربی رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و فردا بر گستره بارش‌ها در شمال و شمال غرب کشور افزوده خواهد شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، امروز شنبه در برخی نقاط گیلان و مازندران بارش پراکنده و در شمال آذربایجان غربی رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

فردا یکشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در برخی نقاط کردستان، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

در نقاط مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

طی پنج روز آینده نیز در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات هرمزگان، جنوب فارس و جنوب کرمان، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این مدت، در برخی نقاط شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، شمال غرب و غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

بر اساس این پیش‌بینی، دریای خزر نیز تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.