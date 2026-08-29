به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی انصاری دوگاهه مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته دولت، دستاورد‌ها و اقدامات یک سال گذشته این اداره‌کل را تشریح کرد و گفت: شبکه کشوری آزمایشگاهی اکنون ۵۲۱ آزمایشگاه را دربرمی‌گیرد که شامل ۲۷۱ آزمایشگاه مجاز، ۱۲۶ آزمایشگاه مجاز تولیدی، ۷۱ آزمایشگاه همکار، ۲ آزمایشگاه مناطق آزاد و ۵۱ آزمایشگاه معاونت‌های غذا و دارو است.

وی افزود: در این مدت ۲۰۷ هزار و ۵۶۲ نمونه در شبکه آزمایشگاهی بررسی شد که ۳۸ هزار و ۲۸۷ نمونه، معادل حدود ۱۸ و ۴۵ صدم درصد، با ضوابط و استاندارد‌های مربوطه انطباق نداشت. این آمار نشان می‌دهد پایش مبتنی بر ریسک، تحلیل دقیق داده‌ها و هدفمند شدن نمونه‌برداری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

انصاری دوگاهه ادامه داد: در یک سال گذشته ۴۳ روش آزمون جدید نیز در شبکه راه‌اندازی شد و به ظرفیت تخصصی آزمایشگاه‌ها افزوده شد. توسعه این روش‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر فرآورده‌ها و پاسخگویی به نیاز‌های جدید نظارتی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده پس از حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی گفت: بیش از ۴۰۰ نمونه از اقلام و فرآورده‌های آسیب‌دیده یا مشکوک به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال شد و آزمون‌های مورد نیاز برای ارزیابی این اقلام طراحی و اجرا شد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو افزود: همزمان با آموزش کارشناسان و تأمین مواد استاندارد و تجهیزات تخصصی، ظرفیت انجام آزمون‌های مورد نیاز در معاونت‌های غذا و داروی سرقطب نیز افزایش یافت. تعدادی از این معاونت‌ها به تجهیزات تخصصی از جمله HPLC، GC، جذب اتمی و اسپکتروفتومتر مجهز شدند.

وی از تهیه و ابلاغ فهرست مشترک آزمایشگاه‌های کنترل با سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: این فهرست در سامانه LIMS نیز ثبت شده است تا از ظرفیت آزمایشگاه‌های واجد صلاحیت به شکل هدفمندتر استفاده شود.

انصاری دوگاهه توسعه آزمون‌های میدانی، تأمین تجهیزات پرتابل و ایجاد آزمایشگاه سیار را از نیاز‌های مهم شبکه آزمایشگاهی کشور دانست و اظهار کرد: در شرایط بحران، سرعت پاسخگویی و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد و توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر و مدیریت بهتر شرایط کمک کند.

وی توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و فیزیکی متناسب با الزامات پدافند غیرعامل، تداوم خدمت و افزایش تاب‌آوری شبکه را از اولویت‌های اساسی پیش‌رو عنوان کرد و گفت: تقویت شبکه آزمایشگاهی کشور و ارتقای توان پاسخگویی آن در شرایط عادی و بحرانی با جدیت دنبال می‌شود.