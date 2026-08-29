به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی رحمتی در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان گفت: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم، به سپاهان هم تبریک عرض می‌کنم، مقصر اصلی شکست من هستم و همه مسئولیت شکست را گردن می‌گیرم به بازیکنانم نیز خسته نباشید می‌گویم گویم.

وی افزود: دو نکته مهم است که گفتنش ضرر ندارد و در آینده به ما کمک می‌کند، دست ما در این بازی بسته بود، چون قرار بود بعد از هفته سوم بازیکنانی مثل امید عالیشاه و محمدرضا اخباری به لیست ما اضافه شوند و بتوانیم از آنها استفاده کنیم، هرچه دست ما با توجه به فاصله کم بازی‌ها پرتر باشد بهتر و راحت‌تر می‌توانیم برنامه‌هایمان را اجرا کنیم.

سرمربی گل‌گهر خاطرنشان کرد: ما هنوز برای هماهنگ شدن به زمان نیاز داریم ولی نقطه عطف مسابقه دقیقه ۲ بود که اگر می‌توانستیم از فرصتی که داشتیم استفاده کنیم نتیجه‌ی دیگری در بازی رقم می‌خورد. موقعیت‌های خوبی دو تیم خلق کردند، برخی دقایق ما بهتر بودیم و برخی دقایق سپاهان موقعیت ایجاد کرد، تیم ساختن و هماهنگ کردن سخت و زمان‌بر است و باید به بازیکنان جدید مخصوصا جوان‌ها فرصت دهیم تا خودشان را با شرایط تیم وفق دهند.

وی درباره گلایه خبرنگاران پیرامون عدم حضورش در نشست خبری پیش از بازی گفت:دروغ بلد نیستم زمانی که به من گفتند ویدئو بدهید، دقیقا زمانی بود که به هتل رسیدیم و خواب ماندم و پس از آن هم درگیر نشست تیم و شام و تا زمانی که ویدئو را گرفتیم دیروقت شد. اما یک چیز را بگویم مشکل کلی فوتبال ایران، فدراسیون است که اگر نگاهی به این مساله بکنید، برخی تصمیمات در فوتبال ایران هیچ کجای دنیا نیست و برخی اتفاقات جنبه این که صلاح چیست دارد.

رحمتی با بیان این که هیچ کجای دنیا و هیچ لیگی قانون نیست که کارت بازیکن ۴۸ ساعت قبل از بازی صادر شود و بازیکن بتواند در بازی حضور پیدا کند اظهار داشت: من قبل از بازی در این باره کسب اطلاع کرده‌ام، این قانون هم مانند تورنمنت ۳ جانبه قانونی من‌درآوردی است.

وی افزود: عارف حاجی‌عیدی را دوست دارم و خیلی پسر خوبی است ولی اگر آن اتفاق در تیم ما می‌افتاد آیا همین‌گونه کمیته انضباطی با آن برخورد می‌کرد؟ اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید برای همه باشد، ما از خیلی چیز‌ها در فوتبال خبر داریم و اگر حرف بزنیم باید خیلی جا‌ها جواب پس بدهیم

رحمتی با کنایه دوباره به ارکان فدراسیون افزود: فقط برای این که ۵ شنبه سر کار نروند و یک روز بیشتر استراحت کنند، قانون مضحک ۴۸ ساعت قبل از بازی نبود، ما امروز می‌توانستیم از خیلی از بازیکنانمان استفاده کنیم.

سرمربی گل‌گهر در پاسخ به این سوال که انگیزه و فشار روی سپاهان چقدر روی نتیجه تاثیر داشت؟ گفت: سپاهان همیشه تیم بزرگی بوده و همبن الان هم ملی‌پوشان زیادی دارد و مخصوصا سیدحسین حسینی که بهترین بازیکن امروز سپاهان بود و تیمش را با مهار خوب دقیقه ۲ و چند موقعیت حین بازی در بازی نگه داشت.

بازیکنان ملی‌پوش در این شرایط کمک تیم می‌شوند و هیچ زمان تحت فشار نمی‌روند و در این زمان‌ها عصای دست مربی می‌شوند.

شاکله سپاهان حفظ شده و وقتی لیگ ۴ روز یکبار برگزار می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیریم هنوز از نظر بدنی کامل آماده نیستیم، بازیکنان ایرانی ۶ ماه بازی نکرده‌اند و بعد از هفته هشتم می‌توان قصاوت بهتری درباره تیم‌ها انجام داد، چون آن زمان به شرایط اصلی و فرم خوب خودشان می‌رسند.

وی درباره این که در ۳ بازی گذشته خود گلی دریافت نکرده بودند و این بار در یک نیمه ۲ گل خوردند اظهار کرد: بعد از موقعیتی که دقیقه ۲ از دست دادیم که موقعیتی شبیه پنالتی بود، از نظر روحی تیم ما افت کرد و شاید شرایط بازی بود که باعث شد در نیمه اول دو گل دریافت کنیم هرچند مستحق دریافت این دو گل نبودیم، باز هم می‌گویم مقصر اصلی شکست من هستم و باید تیمم را از نظر روحی و روانی بهتر برای این بازی و این شرایط آماده می‌کردم، ولی واقعا می‌توانستیم این بازی را نبازیم.