سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: به سه امتیاز دیدار برابر گل‌گهر سیرجان نیاز داشتیم و به همین دلیل در بخش‌هایی از بازی با احتیاط بیشتری عمل کردیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان شامگاه جمعه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر میزبان به پایان رسید.

محرم نویدکیا در نشست خبری پس از این دیدار اظهار داشت: نیمه نخست بازی نسبتاً خوبی داشتیم و می‌دانستیم گل‌گهر تبحر خاصی در استفاده از توپ‌های بلند و به‌ویژه ضربات ایستگاهی دارد.

وی افزود: گل‌گهر در نیمه نخست شرایط نصفه‌ونیمه‌ای برای گلزنی داشت، اما در مجموع بازی باکیفیتی را شاهد بودیم و گردش توپ خوبی داشتیم.

سرمربی سپاهان با اشاره به شرایط روحی تیمش در این دیدار گفت: قبول دارم که مقداری با استرس بازی کردیم، چراکه ۲ بازی گذشته را از دست داده بودیم و به همین دلیل فشار روانی روی تیم وجود داشت.

نویدکیا بیان کرد: نیمه دوم یک بازی معمولی بود و در ۱۰ دقیقه پایانی و وقت‌های اضافه، گل‌گهر شرایط بهتری داشت و تیم ما مقداری عقب‌تر بازی کرد.

وی گفت: به این سه امتیاز نیاز داشتیم و به همین دلیل کمی با احتیاط بازی کردیم، اما در مجموع بازی خوبی بود و شرایط تیم ما بهتر شد. امیدوارم بتوانیم در بازی‌های آینده با کیفیت بیشتری فوتبال بازی کنیم.

سرمربی سپاهان با اشاره به ۲ هفته دشوار اخیر این تیم اظهار داشت: ۲ هفته بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در مجموع ۶ امتیاز از دست دادیم. اتفاقاتی نیز برای ما افتاد که سعی کردیم آنها را درون خانواده حل کنیم.

نویدکیا با بیان اینکه سپاهان بازی‌های دشوار و چالش‌برانگیزی پیش رو دارد، گفت: اگر بتوانیم در ۲ هفته آینده امتیازات لازم را جمع کنیم، قطعاً روحیه بهتری پیدا خواهیم کرد.

وی درباره کیفیت بازی سپاهان نیز گفت: پاس‌های رو به عقب ما زیاد بود، اما اگر به شرایط ایده‌آل برسیم، کیفیت بازی تیم نیز بهتر خواهد شد.

نویدکیا درباره تعویض کسری طاهری اظهار داشت: طاهری به دلیل گرفتگی کشاله ران تعویض شد و مجبور شدیم او را از زمین خارج کنیم.

وی با اشاره به جوان بودن این بازیکن افزود: نباید انتظار بیش از حدی از یک بازیکن جوان ۲۰ ساله داشته باشیم و نباید فشار زیادی روی بازیکنان قرار دهیم. همه بازیکنان موظف هستند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، اما نباید انتظار بیش از حدی از آنها داشته باشیم.

سرمربی سپاهان همچنین از عملکرد سیدحسین حسینی، دروازه‌بان این تیم، تمجید کرد و گفت: حسینی هم در بازی نخست و هم در این دیدار چند موقعیت تک‌به‌تک را از حریف گرفت و اگر او نبود، معلوم نبود شرایط تیم ما چگونه می‌شد.