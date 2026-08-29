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سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان گفت: داوران لیگ برتر بیشتر دقت کنند تا حقی از تیمی تضییع نشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «سعید اخباری» جمعه شب در نشست خبری پس از بازی چادرملو مقابل تراکتور با تشکر از حضور تماشاگران و عذرخواهی به خاطر نتیجه افزود: یکی از اتفاقات عجیب اینکه در ۲ بازی خانگی علیه تیم ما داوران پنالتی گرفتند و از فدراسیون میخواهیم در این زمینه نظارت لازم داشته باشند.
وی ادامه داد: به هیچ وجه در لیگ و مسابقات دنبال بهانه نیستم و حتما تیم چادرملو به جایگاه خود در ادامه بازیها میرسد ولی بعد از تورنمنت سه جانبه خیلی از بزرگان فوتبال با من تماس گرفتند و گفتند بخاطر این مصاحبهها ممکن است بعدا کارهایی شود که به ضررتان تمام شود.
سرمربی چادرملو بیان کرد: در بازی مقابل تراکتور تعداد موقعیتهای زیادی بدست آوردیم و حتی با یک یار کمتر هم موقعیت داشتیم و قطعا مردم و هواداران یزدی فوتبال را میفهمند و متوجه خیلی چیزها میشوند.
اخباری بیان کرد: اینکه تیم ما متضرر شد و مدیرعامل دنبال حق تیم بود حالا برای تلافی آن داستان جور دیگری رفتار میشود که بدون شک یک حق الناس دیگر است و مگر میشود در قضاوت این قدر در فوتبال شاهد دوگانگی باشیم.
وی بیان کرد: از آقای تاج که احترام زیادی برایشان قائلم درخواست رسیدگی جدی به وضعیت داوری در لیگ دارم و همانطور که برای یک بازیکن درباره شعار طرفداران تمهیدات ویژه دارند نسبت به اخطار حسین زاده هم دستور بررسی بدهند.
تیم فوتبال چادرملو اردکان، جمعه شب در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب تیم تراکتور تبریز شد.