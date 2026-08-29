به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد نکونام در نشست خبری پس از بازی هفته چهارم لیگ برتر و پیروزی ۲ بر صفر تراکتور مقابل چادرملوی اردکان، گفت: به هواداران تبریک می‌گویم که این همه راه آمدند و ما را حمایت کردند. جای آنها بازی قبل خالی بود و امروز خوشحالم که حضور داشتند. لذت فوتبال به حضور هوادار است، اما امروز جو خیلی بدی بود و به بازیکنان ما خیلی بی احترامی شد و بازیکنان ما خیلی ناراحت بودند. امیدوارم فکری شود که انقدر به خانواده بازیکنان بی احترامی نشود.

سرمربی تراکتور افزود: تیم مقابل سیستم ۱-۴-۵ بازی کرد و سعی کرد بازی را ببندد. ما موقعیت‌های خوب صد در صد را در نیمه نخست از دست دادیم. با شروع نیمه دوم سعی کردیم زود به گل برسیم و از نقطه ضعفشان استفاده و به گل رسیدیم. بعد از آن بازی کاملا دست ما بود. باید با اختلاف بیشتر برنده می‌شدیم و وقتی حریف ۹ نفره شد کاملا دفاع می‌کردند. ما هم چند بازیکن مصدوم داشتیم و چند بازیکن را تعویض کردم تا استراحت کنند.

نکونام در پاسخ به سئوالی درباره روند خوب تراکتور و اینکه کدام تیم را رقیب جدی برای رسیدن به قهرمانی می‌داند، گفت: رقیب ما تیم خودمان است. باید تمام بازی‌ها بهترین عملکرد را داشته باشیم. باید هر روز از روز قبل بهتر شویم. نباید به تیمی فکر کنیم و تمام هدفمان این است که هر بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وی درباره علت حاضر نشدن در نشست خبری قبل از بازی گفت: ما پرواز داشتیم و اگرشرایط بود می‌آمدم.

نکونام درباره اینکه اگر چادرملو ۲ اخراجی نداشت باز می‌توانستند به برتری برسند، گفت: نیمه اول هم یازده به یازده دو سه گل نزدیم و نیمه دوم هم وقتی گل زدیم حریف اخراجی نداشت. موقعیت‌های زیادی داشتیم و می‌توانستیم با تعداد گل بیشتری به برتری برسیم.