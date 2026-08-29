روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان بانوان کشور در استان فارس با معرفی برترین‌ها و جابجایی یک رکورد ملی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت در بخش بانوان جمعه ۶ شهریور به میزبانی استان فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار و با معرفی برترین‌ها و جابجایی یک رکورد ملی به پایان رسید.

در جریان مسابقات جمعه و در ماده ۱۰۰ متر بامانع، فائزه آشورپور از استان خراسان رضوی موفق شد با ثبت زمان ۱۳.۴۷ ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی این ماده را که پیش از با زمان ۱۳.۶۴ (۱۴۰.۲ – تهران) در اختیار الناز کمپانی بود، ارتفا دهد.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۱۰۰ متر بامانع:

۱- فائزه آشورپور – خراسان رضوی – ۱۳.۴۷ ثانیه

۲- نسین آراسته – فارس الف – ۱۴.۵۹ ثانیه

۳- ثمین جعفرزاده – آذربایجان شرقی – ۱۴.۹۹ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- فائزه آشورپور – خراسان رضوی – ۱۲.۱۷ ثانیه

۲- فاطمه صفرزاده – اصفهان – ۱۲.۳۵ ثانیه

۳- ملینا اسماعیلی – البرز – ۱۲.۴۰ ثانیه

۵۰۰۰ متر:

۱- هانیه شه پری – خوزستان – ۱۷:۴۲.۶۰ دقیقه

۲- مهتاب فخرایی – البرز – ۱۸:۳۸.۲۸ دقیقه

۳- انوشه ذوالفقاری – خراسان رضوی – ۱۹:۱۹.۲۴ دقیقه

پرتاب چکش:

۱- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۹.۶۸ متر

۲- مهدیه حکمت سرا – مرکزی – ۴۹.۲۵ متر

۳- معصومه یوسفی – آذربایجان غربی – ۴۳.۶۳ متر

۴۰۰ متر

۱- مریم محبی – کیش – ۵۵.۶۷ ثانیه

۲- نازنین فاطمه عیدیان – تهران – ۵۶.۰۷ ثانیه

۳- مبینا صاحبی – خراسان رضوی – ۵۶.۲۹ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- مریم احمدی – خوزستان – ۴:۳۹.۲۰ دقیقه

۲- تکتم دستاربندان – خراسان رضوی – ۴:۴۹.۲۱ دقیقه

۳- سامیه شه پری – خوزستان – ۴:۵۰.۱۴ دقیقه

پرتاب وزنه:

۱- ملینا رضایی ملک – مازندران – ۱۳.۸۲ متر

۲- صبا عزت آبادی – کرمان – ۱۳.۱۱ متر

۳-‌ام البنین طهرانی فرد – لرستان – ۱۲.۹۵ متر

پرش سه گام:

۱- مریم کاظمی – یزد – ۱۳.۰۴ متر

۲- عارفه نیک بین – خراسان رضوی – ۱۲.۰۸ متر

۳- پریسا نبی زاده – اصفهان – ۱۱.۶۷ متر

پرش ارتفاع:

۱- عسل علیقلی – تهران – ۱.۷۰ متر

۲- ساناز مرادی – بوشهر – ۱.۶۵ متر

۳- محیا نعیمی – تهران – ۱.۶۵ متر

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- البرز (مهرگان قره داغی، سلین افشار، ملینا اسماعیلی، فاطمه قایمی) – ۴۸.۶۲ ثانیه

۲- خراسان رضوی (آرزو محمدرضایی، فائزه آشورپور، مرجان علیپور، سارینا بندیان) – ۴۹.۶۲ ثانیه

۳- اصفهان (پریسا نبی زاده، زهرا قاسمی، نگین ولی پور، فاطمه صفرزاده) – ۴۹.۲۷۸ ثانیه