دونالد ترامپ مدعی شد، واشنگتن و کاراکاس به توافقی تاریخی برای کنترل بخش عمده‌ای از ذخایر نفت ونزوئلا دست یافته‌اند.

چپاول نفت ونزوئلا، به اسم بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ نفت

چپاول نفت ونزوئلا، به اسم بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ نفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ روز جمعه به وقت محلی (شرق آمریکا) در پیامی در شبکه اجتماعی تروت‌سوشال خود اعلام کرد که آمریکا با ونزوئلا وارد توافقی شده که به گفته او «بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ جهان» است.

به گفته ترامپ این توافق به دستور او و با همکاری مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزث وزیر جنگ و همچنین دلسـی رودریگز رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا و از طریق مشارکت با شرکت‌های خصوصی حاصل شده است.

رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها در پی تجاوز‌های بی دلیل علیه ایران تحت فشار است، ادعا کرد: آمریکا در چارچوب این توافق، بدون تحمیل هزینه به مالیات‌دهندگان آمریکایی، کنترل بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت ونزوئلا را به دست آورده است.

ترامپ که در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا با افزایش بهای نفت و بنزین تحت فشار کنگره و افکار عمومی است، مدعی شد: این توافق ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر می‌کند، عرضه نفت این کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و در بلندمدت باعث کاهش چشمگیر قیمت بنزین برای آمریکایی‌ها خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادعا کرد: این توافق همچنین به ونزوئلا کمک خواهد کرد تا در مسیر «موفقیت چشمگیر و رفاه گسترده» حرکت کند و روابط رو به گسترش میان ونزوئلا و آمریکا را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

آمریکا پس از بازداشت نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، عملا اداره این کشور نفت خیز در آمریکای لاتین را برعهده گرفته و مشغول غارت منابع عظیم آن است.