به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جوانان آمریکایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داده‌اند، اکنون از تصمیم خود ابراز پشیمانی می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز امسال تأثیرگذار باشد.

بر اساس نظرسنجی موسسه، ۳۱ درصد از رأی‌دهندگان نسل Z که به ترامپ رأی داده بودند، گفته‌اند از تصمیم خود پشیمان هستند. این رقم در میان نسل هزاره ۲۸ درصد و نسل X حدود ۲۰ درصد بوده است.

به گزارش هیل، نسل Z در انتخابات ۲۰۲۴ یکی از گروه‌های مهم رأی‌دهنده به ترامپ بود. طبق داده‌های مرکز پژوهشی پیو، ترامپ توانست ۴۲ درصد از آرای متولدین دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ را به دست آورد، در حالی که کامالا هریس ۵۵ درصد آرای این گروه را کسب کرد.

نتایج نظرسنجی جدید همچنین نشان می‌دهد میزان رضایت نسل Z از عملکرد ترامپ در مقایسه با سایر گروه‌های سنی پایین‌تر است. فقط ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان این نسل گفته‌اند که عملکرد ترامپ را «کاملاً یا تا حدودی» تأیید می‌کنند. این میزان در میان نسل هزاره ۳۸ درصد، نسل X حدود ۳۹ درصد و بیبی‌بومر‌ها ۴۱ درصد بوده است.

«تینا تنگ»، مدیر بخش نظرسنجی و تحلیل در Navigator، گفت جوانان آمریکایی اهمیت زیادی برای سیاست قائل هستند، اما این به معنای رضایت آنها از وضع سیاسی کنونی یا خوش‌بینی نسبت به مسیر آینده کشور نیست.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۰ درصد از افراد نسل Z گفته‌اند سیاست برای هویت شخصی آنها «بسیار مهم» است؛ بالاترین میزان در میان تمام گروه‌های سنی.

تنگ همچنین گفت جوانان به‌طور نامتناسبی در میان آمریکایی‌هایی قرار دارند که از عملکرد ترامپ و وضعیت اقتصادی ناراضی‌اند، اما این لزوماً به معنای حرکت آنها به سمت حزب دموکرات نیست.

به گزارش هیل، هزینه‌های زندگی و وضع اقتصادی می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در جذب آرای نسل Z در انتخابات میان‌دوره‌ای باشد و هر حزبی که بتواند برنامه روشن‌تر و قانع‌کننده‌تری برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی ارائه کند، شانس بیشتری برای جلب حمایت این گروه خواهد داشت.