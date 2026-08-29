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شبکه انبیسی نیوز به نقل از منابعی گزارش داد که وزیر جنگ آمریکا در حال بررسی حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۸ است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، براساس گزارش شبکه انبیسی نیوز، دو منبع آگاه اعلام کردند پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، در گفتوگو با دوستان و نزدیکان خود احتمال نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را مطرح کرده است.
به گفته این منابع، هگزث در محافل نزدیک به خود درباره ورود به رقابت برای کاخ سفید صحبت کرده، هرچند هنوز تصمیم نهایی برای نامزدی اتخاذ نکرده است.
حضور اخیر هگزث در یک رویداد در ایالت آیووا نیز گمانهزنیها درباره احتمال ورود او به رقابتهای انتخاباتی آینده را افزایش داده است.
آیووا به دلیل برگزاری نخستین رقابتهای مقدماتی ریاستجمهوری، یکی از ایالتهای مهم در آغاز روند انتخابات آمریکا محسوب میشود.
با این حال ساعتی پس از انتشار این خبر، وزیر جنگ ترامپ در پیامی گزارش «انبیسی» درباره احتمال نامزدیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ آمریکا را بهشدت تکذیب کرد.
هگزث در پیامی در حساب کاربری خود با بازنشر گزارش شبکه خبری «انبیسی»، نوشت: صددرصد نادرست است.
پیش از این از جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه نیز به عنوان گزینههای احتمالی حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ یاد شده بود.
با این حال تحلیلگران سیاسی آمریکا معتقدند که هر گزینهای که مورد حمایت ترامپ باشد شانس وی برای حضور ر انتخابات بیشتر از سایرین است.
پیت هگزث که پیش از حضورش در دولت آمریکا مجری شبکه فاکس نیوز بود با ۴۵ سال سن دومین وزیر دفاع جوان در آمریکا محسوب میشود.
جلسه بررسی صلاحیت هگزث در سنای آمریکا تا حد زیادی تحت تاثیر اتهامهای آزار جنسی و مصرف بیش از حد الکل قرار داشت. او در نهایت با رای ناپلئونی وزیر جنگ شد.