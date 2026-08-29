وزیر مشاور ایرلند در امور همکاری‌های بین‌المللی تاکید کرد که دوبلین در تلاش است اروپا به پاسخی واحد در مقابل تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری دست یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ریچموند در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت که سرزمین های اشغالی فلسطینی در حال حاضر شاهد تشدید اقدامات رژیم اشغالگر و حملات شهرک‌نشینان صهیونیست است.

او خاطر نشان کرد که ایرلند کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و بر ضرورت تلاش برای تحقق راهکار تشکیل دو کشوری تاکید دارد.

مجلس ایرلند پیش‌تر لایحه ممنوعیت خرید و واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تصویب کرده بود.