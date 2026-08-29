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کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا روند افزایش تورم در اقتصاد این کشور را «نگرانکننده» دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وارش در افتتاحیه نشست بانکداران مرکزی در جکسون هول، وایومینگ گفت: «در مورد ثبات قیمتها، اعداد نگرانکنندهتر هستند.»
او افزود: برایش «دشوار» خواهد بود که اوضاع مالی کنونی را «رقیق» توصیف کند، که نشانهای احتمالی از احتمال افزایش نرخ بهره است.
وارش اظهار داشت که مسئولیت رسیدگی به تورم بالا بر عهده بانک مرکزی است و توضیح داد که اگرچه دادههای تابستانی بهتر از حد انتظار بودند، اما هنوز بهبود ملموسی در روندهای اساسی نشان ندادهاند.