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شهر مالگا در اسپانیا شاهد تجمع گسترده شهروندانی بود که برای محکوم کردن جنایات ارتش صهیونیستی در نوار غزه به خیابانها آمدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جمع زیادی از ساکنان مالاگا در جنوب اسپانیا، با برپایی تظاهرات و تجمع در مرکز این شهر، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام و خواهان اقدام عملی دولت مادرید برای توقف نسلکشی در غزه و پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان فلسطینی شدند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات که از میدان «پلازا دِ لا مارینا» آغاز شد، با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و سر دادن شعارهایی همچون «این جنگ نیست، نسلکشی است» و «فلسطین پیروز خواهد شد»، خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی کامل علیه رژیم صهیونیستی و قطع کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی اسپانیا با این رژیم شدند.
تظاهراتکنندگان همچنین پلاکاردهایی با خود حمل میکردند که روی آنها شعارهایی مانند «به نسلکشی پایان دهید» و «به تجارت اسلحه با اسرائیل پایان دهید» نوشته شده بود.
بر اساس این گزارش، گروههای اجتماعی و سازمانهای مختلفی از جمله احزاب سیاسی چپگرا در این تظاهرات شرکت داشتند.