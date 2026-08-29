به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جمع زیادی از ساکنان مالاگا در جنوب اسپانیا، با برپایی تظاهرات و تجمع در مرکز این شهر، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام و خواهان اقدام عملی دولت مادرید برای توقف نسل‌کشی در غزه و پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان فلسطینی شدند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که از میدان «پلازا دِ لا مارینا» آغاز شد، با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعار‌هایی همچون «این جنگ نیست، نسل‌کشی است» و «فلسطین پیروز خواهد شد»، خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی کامل علیه رژیم صهیونیستی و قطع کامل روابط دیپلماتیک و اقتصادی اسپانیا با این رژیم شدند.

تظاهرات‌کنندگان همچنین پلاکارد‌هایی با خود حمل می‌کردند که روی آنها شعار‌هایی مانند «به نسل‌کشی پایان دهید» و «به تجارت اسلحه با اسرائیل پایان دهید» نوشته شده بود.

بر اساس این گزارش، گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مختلفی از جمله احزاب سیاسی چپگرا در این تظاهرات شرکت داشتند.