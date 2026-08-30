هشتم شهریور ماه در تقویم ایران اسلامی، یادآور داغی است که اگرچه نظام نوپای انقلاب را در بهت و اندوه فرو برد، اما با معرفی اسوه‌های اخلاص و الگویِ «وحدتِ خالصانه»، بر پایه‌های نظام اسلامی، صلابتی ماندگار بخشید.

به مناسبت هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر؛

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهادت محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور ساده‌زیست و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر اندیشمند، نمادی از مظلومیت و در عین حال اوج اقتدار اخلاقی دولت‌مردان تراز اسلام بود.

شهیدان رجایی و باهنر، فارغ از عناوین رسمی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری، تجسم «مدیریت جهادی» و «مردمی‌بودن» بودند. شهید رجایی با آن منش متواضعانه و دغدغه‌های همیشگی برای طبقات محروم، و شهید باهنر با آن نگاه تربیتی، فرهنگی و عمق استراتژیک در عرصه‌های سیاسی، الگویی را از «دولت تراز» ترسیم کردند که پس از گذشت دهه‌ها، همچنان به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد مدیران در هر سطحی باقی مانده است

هفته دولت فرصتی است برای تبیین این حقیقت که اقتدار واقعی، نه در تجملات و جایگاه‌ها، بلکه در خدمت خالصانه به مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب نهفته است.

شناخت دقیق تفکر و منش این دو شهید بزرگوار، نیازمند مراجعه به اسناد و خاطراتی است که توسط نزدیکان و پژوهشگران تاریخ انقلاب ثبت شده است. برخی از منابع شاخص در این حوزه عبارتند از:

«سیره شهید رجایی»

«سیره شهید رجایی» (مجموعه خاطرات)، کتابی ارزشمند نوشته غلامعلی رجائی، به منش و شیوه زندگی این دولتمرد شهید می‌پردازد. این کتاب را نشر شاهد منتشر کرده است که ابعاد زندگی شخصی، ساده‌زیستی، تعهد مذهبی و مشی مدیریتی شهید رجایی را از زبان همکاران و نزدیکان ایشان بازگو می‌کند.

«محمدجواد باهنر؛ فقیه و معلم»

کتاب «محمدجواد باهنر؛ فقیه و معلم» اثری که به نقش بی‌بدیل شهید باهنر در عرصه آموزش و پرورش، تألیف کتب درسی و اندیشه‌های سیاسی ایشان در دوران پیش و پس از انقلاب می‌پردازد.

«زندگینامه و مبارزات سیاسی شهید دکتر محمدجواد باهنر»

کتاب«زندگینامه و مبارزات سیاسی شهید دکتر محمدجواد باهنر» توسط «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» منتشر شده و حاوی اسناد کمتر دیده شده از فعالیت‌های سیاسی ایشان در دوران پیش از انقلاب و در دوران مبارزه با رژیم پهلوی است.

«در مکتب شهیدان»

کتاب«در مکتب شهیدان»، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها پیرامون خط‌مشی شهیدان رجایی و باهنر که بر مفاهیمی، چون «مدیریت اسلامی»، «مبارزه با نفاق» و «اتصال به توده‌های مردم» تأکید دارد.

«یاران امام به روایت اسناد ساواک»

کتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» (شهیدان رجایی و باهنر)، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی در این مجموعه، مستندات دوران مبارزاتی و زندان‌های این دو شهید بزرگوار را منتشر کرده است که روایتی دست‌اول از استقامت آنان در برابر رژیم پهلوی است.

واقعه تروریستی انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰، تلاشی مذبوحانه از سوی دشمنان داخلی و خارجی برای قطع کردن پیوند دولتِ نوپا با بدنه مردم بود. منافقین کوردل گمان می‌کردند با حذف فیزیکی تئوریسین‌ها و سردمداران اجرایی کشور، نظام اسلامی از پای درخواهد آمد. اما آنچه آن‌ها پیش‌بینی نکرده بودند، قدرتِ گفتمان «رجایی و باهنر» بود؛ گفتمانی که ریشه در ساده‌زیستی، مردمی بودن و انطباق کامل عمل با شعارهای انقلابی داشت.

هشتم شهریور تنها یادآور یک واقعه تروریستی توسط منافقین کوردل نیست؛ بلکه بازخوانی درسنامه‌ای است که شهیدان رجایی و باهنر با خون خود نوشتند، «مدیریت، فرصتی برای خدمت است، نه طعمه‌ای برای قدرت»

امروزه تداوم راه این شهدا در گرو بازگشت به آن روحیه جهادی، ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت به مردم است. یاد و خاطره این دو یار وفادار امام خمینی (ره) همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و درخشان خواهد ماند.