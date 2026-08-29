یونیقل در گزارشی وضع جنوب لبنان را همچنان «بسیار شکننده» توصیف و اعلام کرد: در یک هفته اخیر ثبت ۱۰۳۰ مسیر پرتابه و حمله مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان تأیید شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یونیفل در گزارش جدید خود، پیگیری سیاست زمین سوخته صهیونیست‌ها در جنوب لبنان را تائید کرد.

گزارش جدید نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) عمق آتش‌افروزی‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را برملا کرد؛ آماری که از تداوم تجاوزات روزانه و بی‌وقفه این رژیم علیه مناطق مسکونی و مرزی حکایت دارد.

نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در جدیدترین گزارش میدانی خود، پرده از حجم گسترده عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی برداشت. طبق این گزارش که بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ آگوست را پوشش می‌دهد، ثبت ۱۰۳۰ مسیر پرتابه و حمله مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان تأیید شده است.

بر اساس این آمار تکان‌دهنده، ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور میانگین روزانه ۱۴۷ بار مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف قرار داده است. این حجم از حملات، نشان‌دهنده آن است که ماشین جنگی صهیونیست‌ها کوچک‌ترین وقعی به هشدار‌های بین‌المللی نمی‌نهد و سیاست «زمین سوخته» را در مناطق مرزی لبنان با جدیت دنبال می‌کند.

یونیفل در بخش دیگری از گزارش خود، با وجود ادعای «کاهش نسبی شدت درگیری‌ها» نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، وضع جنوب لبنان را همچنان «بسیار شکننده» توصیف کرده است. تداوم این حجم از حملات (بیش از هزار حمله در یک هفته)، عملاً ناقض هرگونه ادعای ثبات بوده و نشان‌دهنده شرایط انفجاری و بحرانی منطقه است که نظارت‌های سازمان ملل نیز تاکنون نتوانسته است مانع از آن شود.