کمیته ملی دفاع از فعالان «ناوگان صمود» در تونس خواستار آزادی فعالان تونسی این ناوگان شد که از ۶ ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و اعلام کرد که در همبستگی با آنان دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این کمیته در یک نشست خبری اعلام کرد که «وائل نوار» فعال تونسی از ۱۶ اوت (۲۵ مرداد) در زندان «المرناقیه» اعتصاب غذا کرده و وضع جسمانی او در نتیجه ادامه این اعتصاب رو به وخامت گذاشته است.

«رشید عثمانی» عضو کمیته ملی دفاع از فعالان ناوگان صمود در گفت‌و‌گو با «العربی الجدید» گفت که امروز یک روز همبستگی آزاد برای حمایت از چهار بازداشتی شامل «وائل نوار»، «غسان الهنشیری»، «غسان البوغدیری» و «نبیل الشنوفی» اعلام شده است.

او افزود که اعضای این کمیته و شماری از فعالان حامی مساله فلسطین نیز برای اعلام همبستگی با بازداشت‌شدگان دست به اعتصاب غذا زده‌اند و ممکن است در ادامه، اشکال اعتراضی گسترده‌تری از جمله راهپیمایی و تظاهرات نیز در دستور کار قرار گیرد.

عثمانی تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین مطالبات بازداشت‌شدگان، پایان دادن به ظلمی است که علیه آنان اعمال می‌شود و آزادی همه آنهاست.

او افزود که این فعالان هم از حق خود برای آزادی و هم از حقوق ملت فلسطین دفاع می‌کنند و مقامات تونس باید درک کنند که فعالیت آنان در چارچوب حمایت و دفاع از فلسطین صورت گرفته است.

عثمانی خاطر نشان کرد که وضع جسمانی وائل نوار پس از ۱۳ روز اعتصاب غذا، به ویژه با توجه به گرمای شدید هوا، رو به وخامت گذاشته است، اما روحیه اش همچنان بالاست و بر مطالبه خود برای آزادی پافشاری می‌کند.

«هشام نوار» پدر وائل نوار نیز در این نشست خبری گفت که فرزندش حدود ۱۳ روز است برای مطالبه حق خود در برخورداری از عدالت و آزادی و همچنین لغو اتهامات بی‌اساس علیه خود اعتصاب غذا کرده است.

او تاکید کرد که تمامی افراد بازداشت شده از کسانی بودند که در صف مقدم دفاع از مساله فلسطین قرار داشتند و به دلیل فعالیت سیاسی خود در زندان هستند؛ از این رو بازداشت آنان با تصمیمی سیاسی صورت گرفته است.

پدر وائل نوار همچنین گفت که «جواهر شنه» همسر وائل که در همین پرونده بازداشت و سپس آزاد شد، اکنون با محدودیت رفت و آمد در منطقه محل سکونت خود مواجه است و حقوق وی نیز مسدود شده است؛ اقداماتی که پیامد‌های مستقیمی برای خانواده و کودکان آنان داشته است.

او افزود که خانواده‌ها خارج از زندان رنج می‌کشند و بازداشت‌شدگان نیز در داخل زندان تحت فشار هستند.

هشام نوار خاطر نشان کرد که مقامات تونس تاکنون اقدامی جدی انجام نداده‌اند و با وجود اینکه همواره اطمینان داشته است این بی‌عدالتی روزی پایان خواهد یافت، وضعیت تحمیل‌شده بر بازداشت‌شدگان بیش از حد ادامه پیدا کرده است.

مقامات تونس در ماه مارس ۲۰۲۶ شماری از اعضای هیئت اجرایی «ناوگان صمود» را که با هدف شکستن محاصره نوار غزه فعالیت می‌کردند، بازداشت کردند. از میان آنان سه نفر بعدا آزاد شدند، اما چهار فعال همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

از زمان این بازداشت‌ها تاکنون، درخواست‌های نهاد‌های حقوق بشری و خانواده‌های بازداشت‌شدگان برای آزادی آنان ادامه داشته است.