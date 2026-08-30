هفدهم ربیع‌الاول در گاه‌شمار جهان اسلام، زادروز پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) به عنوان آورنده وحی و اخلاق، و میلاد ششمین اختر تابناک امامت، امام جعفر صادق (ع) به عنوان احیاگر شریعت و بنیان‌گذار نهضت علمی جهان تشیع، نقطه تلاقی دو نور هدایت است.

رویش خورشید نبوت و شکوفایی دانایی در هفدهم ربیع‌الاول

رویش خورشید نبوت و شکوفایی دانایی در هفدهم ربیع‌الاول

به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول؛ سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)؛

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پیوند این دو میلاد خجسته، فرصتی است مغتنم تا علاوه بر بازخوانی ابعاد وجودی پیامبر مهربانی و رییس مذهب جعفری، به مرور برجسته‌ترین آثار مکتوبی بپردازیم که زوایای زندگانی، سیره اخلاقی و مکتب علمی این دو پیشوای بزرگ را به رشته تحریر درآورده‌اند.

هفدهم ربیع‌الاول یادآور نزول رحمت الهی بر جهانیان با میلاد خاتم‌الانبیاء (ص) است؛ شخصیتی که بنا بر کلام وحی، اسوه حسنه‌ی اخلاق و تجلی مهر و برادری در جامعه جاهلی شد و تمدنی نوین بر پایه عدالت و توحید بنا نهاد.

قرن‌ها بعد در همان روز مبارک، امام جعفر صادق (ع) در برهه‌ای حساس از تاریخ اسلام، با بهره‌گیری از شرایط اجتماعی زمانه، بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی را پایه‌گذاری کرد. امام ششم با تربیت هزاران شاگرد در رشته‌های گوناگون از فقه و کلام تا طب و شیمی، امتداد عملی رسالت نبوی را در بستر علم و آزاداندیشی متجلی ساخت.

مطالعه عمیق ابعاد زندگانی پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) همواره در صدر توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار داشته است. به مناسبت این فرخنده‌روز، می‌توان به شاخص‌ترین آثار در این حوزه اشاره کرد:

در قلمرو پیامبر اعظم (ص)

«پیامبر امی» و «سیره نبوی» اثر استاد شهید مرتضی مطهری

این دو اثر با رویکردی تحلیلی و عقلانی به بررسی ویژگی‌های رسالت، خط‌مشی اجتماعی و فضایل اخلاقی پیامبر (ص) پرداخته و ابهامات فکری معاصر را پاسخ می‌دهند.

«فروغ ابدیت»

«فروغ ابدیت» اثر علامه آیت‌الله جعفر سبحانی، اثری تاریخی، دقیق و مستند بر پایه متون شیعه و اهل سنت که روایتی روشن و گام‌به‌گام از حیات خاتم‌الانبیاء ارائه می‌دهد.

«سنن النبی (ص)»

کتاب«سنن النبی (ص)» تألیف علامه سید محمدحسین طباطبایی، کتابی جامع که به بیان آداب فردی، اجتماعی و عبادی رسول اکرم (ص) اختصاص دارد و راهنمایی عملی برای الگوبرداری از اخلاق نبوی است.

«قاف»

کتاب «قاف» اثر یاسین حجازی، بازخوانی ادیبانه و مدرن از سه متن کهن سده‌های پیشین درباره ولادت و رسالت رسول خدا با روایتی روایی و جذاب برای نسل جوان.

در قلمرو مکتب علمی امام صادق (ع)

«پیشوای صادق»

«پیشوای صادق» اثر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اثری موجز و عمیق در تبیین سیره سیاسی، خط‌مشی مبارزاتی و راهبرد تشکیلاتی امام صادق (ع) در مواجهه با طاغوت زمان است.

«مغز متفکر جهان شیعه»

کتاب «مغز متفکر جهان شیعه» ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری (از مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ)، کتابی با نگاه به نظریات علمی، مباحثات و دستاورد‌های مکتب امام جعفر صادق (ع) در علوم طبیعی و تجربی است.

زندگانی امام جعفر صادق (ع)»

کتاب«زندگانی امام جعفر صادق (ع)» تألیف سید جعفر شهیدی، رویکردی انتقادی و تاریخی به تحولات سیاسی و اجتماعی عصر خلافت اموی و عباسی و نقش محوری امام در حفظ معارف اهل‌بیت (ع) است.

«توحید مفضل»

کتاب«توحید مفضل»بیانات حکیمانه امام صادق (ع) به مفضل بن عمر پیرامون شگفتی‌های آفرینش، معرفت‌شناسی و اثبات حکمت خداوند در جهان هستی است.

هفدهم ربیع‌الاول، بیش از آنکه صرفاً یک جشن تقویمی باشد، یادآور مسئولیت بزرگ مسلمانان در دو عرصه «وحدت و اخلاق‌مداری» به تأسی از رسول‌الله (ص) و «توسعه معرفت، منطق و علم‌آموزی» در پرتو هدایت امام جعفر صادق (ع) است.

در روزگاری که جهان تشنه معنویت و دانایی است، رجوع به این آثار مکتوب می‌تواند پاسخی روشن به نیاز‌های فکری و اخلاقی جوامع امروز باشد.

بی‌تردید، پیروی از این مکتب نورانی که بر پایه «اخلاق نبوی» و «علم صادقی» بنا شده است، راهکار برون‌رفت از چالش‌های اخلاقی و فکری جوامع بشری است.