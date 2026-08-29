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دستیار موقت دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هشدار داد که خشونت، گرسنگی و فروپاشی خدمات اجتماعی، بحران انسانی در کشور هائیتی را تشدید کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «ایندریکا راتواته» معاون هماهنگکننده امداد اضطراری سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی (شرق آمریکا) در نشست شورای امنیت درباره وضعیت هائیتی، این کشور حوزه کارائیب گفت: هائیتی با یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی در نیمکره غربی روبهرو است و ۶.۴ میلیون نفر در این کشور به کمک نیاز دارند.
وی افزود: در تازهترین حمله به کنسکاف، دهها نفر کشته، بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر آواره و بنا بر گزارشها، بیش از ۵۰ نفر ربوده شدهاند.
این مقام سازمان ملل اضافه کرد: نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر در داخل هائیتی آواره شدهاند که نیمی از آنها را کودکان تشکیل میدهند. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر به اجبار به هائیتی بازگردانده شدهاند که بسیاری از آنها بدون منابع یا حمایت وارد این کشور شدهاند.
معاون هماهنگکننده امداد اضطراری سازمان ملل متحد ادامه داد: شرکای بشردوستانه سازمان ملل در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ مورد خشونت مبتنی بر جنسیت را ثبت کردهاند که حدود ۷۰ درصد از این موارد شامل تجاوز بوده و در نزدیک به سهچهارم این موارد، تجاوز گروهی گزارش شده است.
راتواته تصریح کرد: بیش از ۲.۶ میلیون کودک به کمک نیاز دارند. بیش از یک هزار و ۶۰۰ مدرسه همچنان تعطیل هستند و در نتیجه ۲۴۰ هزار دانشآموز از تحصیل محروم شده و آسیبپذیری آنها در برابر جذب شدن توسط گروههای مسلح افزایش یافته است.
این مقام سازمان ملل گفت: تنها ۱۰ درصد از مراکز درمانی پورتوپرنس (پایتخت کشور هائیتی) که دارای ظرفیت بستری بیماران هستند، همچنان فعال ماندهاند.
راتواته با بیان اینکه اگرچه شرکای بشردوستانه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ میلیون نفر کمکرسانی کردهاند، اما بر ضرورت حفاظت بیشتر از غیرنظامیان و عملیات بشردوستانه، تامین مالی قابل پیشبینی و اقدام هماهنگ برای رسیدگی به عوامل امنیتی، سیاسی و توسعهای بحران تاکید کرد.
«پیر اریک پی یر» سفیر و نماینده هائیتی در سازمان ملل نیز در این نشست شورای امنیت، کشتار و گروگانگیری در کنسکاف را به شدت محکوم کرد و آنها را نشانهای از «توانایی جدید باندهای مسلح برای اعمال خشونت و ایجاد رعب و وحشت» دانست.
وی گفت :نیروهای امنیتی هائیتی همچنان به طور کامل بسیج و در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارند تا از غیرنظامیان محافظت کنند و مناطق تحت کنترل باندهای مسلح را باز پس بگیرند و اقتدار دولت را دوباره برقرار کنند.
پیر اریک پی یر از جامعه بینالمللی خواست تا روند استقرار نیروی مقابله با باندهای مسلح را تا رسیدن به ظرفیت برنامهریزیشده ۵ هزار و ۵۰۰ نیرو سرعت ببخشد.
وی همچنین خواستار حمایت از هائیتی برای جذب و آموزش نیروهای نظامی جدید و اجرای قویتر تحریم تسلیحاتی شورای امنیت شد تا جریان ورود سلاح و مهمات به این کشور مهار شود.
پیر اریک پی یر تاکید کرد که برقراری دوباره امنیت، برای بازسازی اقتدار دولت و برگزاری انتخابات ضروری است.