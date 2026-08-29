منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی از طریق هوا و توپخانه مناطقی از جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

حمله هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حمله هوایی و پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه الدبشه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز شهرک المنصوری را بمباران کرده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی هم منطقه حدفاصل میان شهرک‌های حاریص و حداثا را با خمپاره هدف قرار داده و همزمان به آسمان منطقه گلوله‌های منور شلیک کرده‌اند.

منطقه اطراف دوحه کفررمان نیز با توپخانه هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.