به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مرکز در این گزارش افزود که این موارد نقض شامل سه مورد قتل و زخمی شدن ۵۰ نفر بوده است. همچنین، ۱۶۳ مورد بازداشت و بازداشت موقت، ۲۳۵ مورد حمله و یورش و ۴۵ مورد تخریب و ویران‌سازی اموال مستند شده است.

بر اساس گزارش این نهاد ثبت آمار، ۳۳۳ مورد اعمال محدودیت در ایست‌های بازرسی نیز ثبت شده است.

سایر موارد نقض حقوق بشر در این دوره شامل ۵۹ مورد تیراندازی، ۱۵۵ مورد تعرض شهرک‌نشینان و فعالیت‌های شهرک‌سازی، ۲۸۱ مورد یورش به منازل و هفت مورد تعرض به مقدسات بوده است.

علاوه بر این، ۷۶ مورد مصادره اموال، ۹ مورد حمله و ضرب و شتم، سه مورد نقض حقوق کادر پزشکی و روزنامه‌نگاران و چهار مورد تعرض به حقوق آموزشی ثبت شده است.

در همین راستا، ۲۴۶ مورد مسدودسازی و بسته شدن مناطق نیز گزارش شده است.