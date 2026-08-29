«آدام شف» سناتور بانفوذ دموکرات آمریکا از جنگ دولت ترامپ علیه ایران انتقاد کرد و خواستار پایان این درگیری و بازگرداندن نیرو‌های آمریکایی به کشور شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آدام شف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هزینه‌های ادامه‌دار این درگیری را چنین توصیف کرد: «شش ماه بدون هیچ راهبردی و بدون اینکه پایانی در چشم باشد. شش ماه افزایش هزینه‌ها در همه زمینه‌ها. شش ماه دور بودن نیرو‌های نظامی ما از خانواده‌های‌شان.»

او در ادامه خواستار پایان جنگ شد و گفت: «وقت آن رسیده که این جنگ را تمام کنیم و نیروهای‌مان را به خانه بازگردانیم.»

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا هم در ادامه انتقادهایش از جنگ علیه ایران گفت: شش ماه جنگ آمریکا علیه ایران، توان نظامی ایالات متحده را به‌شدت تضعیف کرده است.

شومر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ فاجعه‌بار ترامپ در ایران هیچ دستاوردی جز کاهش ذخایر آمریکا و تضعیف جایگاه نظامی ما نداشته است.»

او در ادامه جنگ ترامپ علیه ایران یک «شکست تمام‌عیار» توصیف کرد.

شومر همچنین گزارشی اختصاصی از خبرگزاری آسوشیتدپرس را بازنشر کرد که بر اساس آن، ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا در اروپا به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به‌شدت کاهش یافته است.

انتظار می‌رود جنگ ایران به یکی از موضوعات مهم در انتخابات میان‌دوره‌ای آینده آمریکا تبدیل شود.