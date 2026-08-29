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منابع خبری گزارش دادند که سه دانشآموز در دبیرستانی در ایالت تگزاس آمریکا در حمله با چاقو زخمی شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامهای پلیس شهرستان ال پاسو واقع در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کردند که در پی وقوع این حادثه یک مظنون دستگیر شده است.
به گفته این مقامها، زخمی های این حادثه به بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند و همگی در وضع پایداری هستند.
همچنین «سزار بلانکو» سناتور ایالت تگزاس نیز در بیانیهای ضمن اظهار تاسف نسبت به وقوع این حادثه با خانوادههای زخمی این حادثه ابراز همدردی کرد.