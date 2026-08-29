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پهپادهای تهاجمی روسیه مرکز تولید قطعات ساخت موشکهای کروز ارتش اوکراین را در کی یف هدف قرار دادند. همزمان سفارت آمریکا هشدار تخلیه صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد، نیروهای مسلح این کشور با استفاده از پهپادهای تهاجمی، یکی از تأسیسات کلیدی صنایع نظامی اوکراین در کی یف، موسوم به «فایر پوینت» را هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، این مرکز در حال تولید و ذخیره مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت تقویتکنندههای سوخت جامد و کلاهکهای موشکهای کروز دوربرد فلامینگو بود.
منابع خبری گزارش دادند که پس از حمله احتمالی پهپادهای روسی به یک انبار مهمات، انفجاری مهیب در پایتخت اوکراین روی داد.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشاندهنده تشکیل ابری عظیم از دود بر فراز پایتخت اوکراین است.
بنا بر گزارشها، شدت این انفجار به حدی بوده که از فاصله دور نیز آتش و دود آن قابل مشاهده است.
مقامهای اوکراینی هنوز هیچ بیانیه رسمی درباره علت وقوع این حادثه یا تلفات احتمالی آن منتشر نکردهاند.
همزمان سفارت آمریکا در کییف به همه اتباع خود توصیه کرد که به دلیل افزایش خطر حملات روسیه، تا حد امکان از سفر به اوکراین خودداری کنند.
سفارت آمریکا در کییف در این هشدار اعلام کرد: به شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در اوکراین هستند توصیه میشود برای تخلیه فوری آماده شوند.