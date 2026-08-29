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نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز، کاملا قاطع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اعلامیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی اظهارات غلط و دروغ مقامات آمریکایی در باز بودن تنگه هرمز به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکستهای خود میباشد.
تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار، تنگه هرمز بر روی تمامی کشتیهایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان میدهیم این روند تا پایان شرارتهای ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.